Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха

Разговоры по мобильному советуют ограничить двумя минутами



На сайте управления Роспотребнадзора по Бурятии появились рекомендации родителям по защите детей от вредного влияния телефонов.



Специалисты уверяют, что разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут.



- Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю её часть и вертикально, - призывают в Роспотребнадзоре. – Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза.



Кроме того, подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте. В то же время через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.



Детям рекомендуют не увлекаться играми, которые вызывают нарушения костей и суставов, а также бьют по зрению.



Также Роспотребнадзор рекомендует снимать при разговоре очки с металлической оправой. Всё потому что наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.



Не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.



- Не стоит постоянно держать мобильный телефон при себе, например, в кармане брюк или в нагрудном кармане, на груди, поясе. Носить мобильный телефон лучше в сумке, - отмечают в Роспотребнадзоре.



В целом специалисты приходят к выводу, что контакты с мобильным телефоном стоит ограничить, особенно, если в этом нет никакой необходимости.

