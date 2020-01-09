В Улан-Удэ осуждённые соревновались в выпечке тортов

В исправительной колонии прошёл конкурс на лучший торт



В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии провели конкурс на лучший торт среди осуждённых. В нём участвовали осуждённые, работающие в пекарне и столовой.



Инициаторами мероприятия стали сами осуждённые, а сотрудники воспитательного отдела учреждения провели мастер-класс по изготовлению выпечки.



Победителем признан осуждённый отряда № 8, трудоустроенный в пекарне, сообщает пресс-служба ведомства.

