В исправительной колонии прошёл конкурс на лучший торт
В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии провели конкурс на лучший торт среди осуждённых. В нём участвовали осуждённые, работающие в пекарне и столовой.
Инициаторами мероприятия стали сами осуждённые, а сотрудники воспитательного отдела учреждения провели мастер-класс по изготовлению выпечки.
Победителем признан осуждённый отряда № 8, трудоустроенный в пекарне, сообщает пресс-служба ведомства.
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в выпечке тортов
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