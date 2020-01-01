В Бурятии работникам «Агротопводстрой» частично выплатили долг по зарплате

Сумма выплат составила почти 200 тысяч рублей



Работники акционерного общества «Агротопводстрой» заявили в прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии о нарушении их прав на своевременную оплату труда.



На предприятии имелась задолженность по заработной плате и окончательному расчёту при увольнении перед 13 работниками на сумму 400 тысяч рублей.



Руководителю предприятия внесено представление, в суд направлено 11 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности. Заявления судом удовлетворены.



Исполняющая обязанности генерального директора предприятия привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф.



В результате прокурорского вмешательства обществом выплачена задолженность по заработной плате на сумму 192 тысячи рублей. Погашение оставшегося долга находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба надзорного органа.

