Сумма выплат составила почти 200 тысяч рублей
Работники акционерного общества «Агротопводстрой» заявили в прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии о нарушении их прав на своевременную оплату труда.
На предприятии имелась задолженность по заработной плате и окончательному расчёту при увольнении перед 13 работниками на сумму 400 тысяч рублей.
Руководителю предприятия внесено представление, в суд направлено 11 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности. Заявления судом удовлетворены.
Исполняющая обязанности генерального директора предприятия привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф.
В результате прокурорского вмешательства обществом выплачена задолженность по заработной плате на сумму 192 тысячи рублей. Погашение оставшегося долга находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В Бурятии работникам «Агротопводстрой» частично выплатили долг по зарплате
Общество, Фото:
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