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В Бурятии работникам «Агротопводстрой» частично выплатили долг по зарплате

В Бурятии работникам «Агротопводстрой» частично выплатили долг по зарплате
Общество,  Фото:pixabay.com
Сумма выплат составила почти 200 тысяч рублей

Работники акционерного общества «Агротопводстрой» заявили в прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии о нарушении их прав на своевременную оплату труда.

На предприятии имелась задолженность по заработной плате и окончательному расчёту при увольнении перед 13 работниками на сумму 400 тысяч рублей.

Руководителю предприятия внесено представление, в суд направлено 11 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности. Заявления судом удовлетворены.

Исполняющая обязанности генерального директора предприятия привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф.

В результате прокурорского вмешательства обществом выплачена задолженность по заработной плате на сумму 192 тысячи рублей. Погашение оставшегося долга находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба надзорного органа.
прокуратура
 
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