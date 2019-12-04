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Сохранить язык тофаларов в Иркутской области поможет виртуальная реальность

Сохранить язык тофаларов в Иркутской области поможет виртуальная реальность
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьников научат родному языку с помощью VR-очков

Проект обучения школьников тофаларскому языку с помощью технологий виртуальной реальности обсудили в Барнауле на Экспертно-консультативном совете по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации под председательством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

В заседании приняли участие представители правительства Иркутской области Ольга Куриленкова и Сергей Какаулин. Они выступили с докладом о новых технологиях изучения национальных языков, заострив внимание на вопросе сохранения национального языка коренных малочисленных народов. Была рассмотрена возможность изучения языка с применением новых технологий – разработанного проекта обучения школьников тофаларскому языку с помощью виртуальной реальности. Одним из этапов проекта станет создание обучающих уроков на основе отснятого в формате 360 градусов видео в Тофаларии и упаковка уроков в приложение для VR-очков.

- Проект обучения школьников тофаларскому языку с помощью технологий виртуальной реальности повышает интерес учащихся в изучении национальных языков, – рассказал Сергей Какаулин.

Кроме этого, были обсуждены вопросы подготовки профессиональных кадров, правового регулирования вопросов в сфере защиты прав и законных интересов, формирования федерального реестра коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Иркутской области.
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