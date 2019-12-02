 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Декабря

01 Декабря

Популярное

В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей

В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция

Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, объявил о старте благотворительной акции «Подари новогоднее чудо!».

- Как и все дети на свете, воспитанники центра ждут с нетерпением наступления Нового года и просят в письмах Деду Морозу разные подарки. Это наручные часы, игрушки, спортивные аксессуары, телефоны, планшеты, настольные игры, одежда, косметика. На самом деле ребята будут рады любому презенту. Главное, чтобы он был подарен от чистого сердца, - отмечают в пресс-службе минсоцзащиты населения республики.

Новогодние подарки от неравнодушных ждут по адресу: с. Бичура, ул. Соломенникова, дом №8. Информацию можно получить, позвонив по телефону учреждения: 8 (30133) 41-2-45.

новогодние подарки благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
Общество, 02.12.2019
На «Арбате» прошла акция «Животные – не одежда»
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
Общество, 02.12.2019
В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция
Испанец, едва не погибший по пути к Байкалу, повторит путешествие
Испанец, едва не погибший по пути к Байкалу, повторит путешествие
Общество, 02.12.2019
Едва не замёрзший насмерть испанец уверяет, что теперь хорошо подготовился
Бурятский борец-вольник выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе
Бурятский борец-вольник выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе
Общество, 02.12.2019
Бурятские борцы-ветераны взяли золото и бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе
Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу
Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу
Общество, 02.12.2019
В этом году увеличилась площадь катка и его пропуская способность
Юнармейцы Бурятии посетили войсковую часть
Юнармейцы Бурятии посетили войсковую часть
Общество, 02.12.2019
Школьникам показали специализированную технику и показали способы применения
В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела
В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела
Общество, 02.12.2019
Женщина была лишена родительских прав и жила за счёт гражданского мужа
В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»
В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»
Общество, 02.12.2019
Прокуратура раскрыла подробности несостоявшейся закупки
Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё
Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё
Общество, 02.12.2019
В жилищном вопросе помогала разбираться прокуратура
В Бурятии сегодня снегопады
В Бурятии сегодня снегопады
Общество, 02.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике снежная погода
Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира
Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира
Общество, 01.12.2019
Лыжница из Бурятии выступила на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Бурятский борец стал призёром «Юности России»
Бурятский борец стал призёром «Юности России»
Общество, 01.12.2019
Всероссийский турнир прошёл в Раменском
ВИДЕО: В Улан-Удэ станцевали участники контрольной по математике
ВИДЕО: В Улан-Удэ станцевали участники контрольной по математике
Общество, 01.12.2019
На контрольную по математике пришли более 60 желающих, в том числе 79-летний дедушка с правнуком

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^