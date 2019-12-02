В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция
Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, объявил о старте благотворительной акции «Подари новогоднее чудо!».
- Как и все дети на свете, воспитанники центра ждут с нетерпением наступления Нового года и просят в письмах Деду Морозу разные подарки. Это наручные часы, игрушки, спортивные аксессуары, телефоны, планшеты, настольные игры, одежда, косметика. На самом деле ребята будут рады любому презенту. Главное, чтобы он был подарен от чистого сердца, - отмечают в пресс-службе минсоцзащиты населения республики.
Новогодние подарки от неравнодушных ждут по адресу: с. Бичура, ул. Соломенникова, дом №8. Информацию можно получить, позвонив по телефону учреждения: 8 (30133) 41-2-45.
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
Общество, Фото:
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