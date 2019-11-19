Баргузинская библиотека отметила 125-летие

Минкультуры Бурятии вручило учреждению сертификат на 100 тысяч рублей
Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека 14 ноября отметила 125-летие со дня основания.
К юбилею Баргузинской центральной библиотеки был подарен сертификат на сумму 100 тысяч рублей на техническое оснащение. Также администрация Баргузинского района выделила средства на комплектование фонда документов. От республиканских библиотек юбилярам переданы картина и комплекты новых книг. Главы сельских поселений и библиотечные работники района внесли свою лепту на приобретение книг, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.
Справка:
Село Баргузин – одно из старейших поселений Республики Бурятия, в 2019 году со дня основания села исполнилось 371 год. В 1990 году Баргузин был внесён в список исторических поселений России по трём причинам: как первое поселение русских казаков за Байкалом (1648 год), как центр политической ссылки в Восточной Сибири (декабристы, народовольцы), центр Золотой тайги Восточной Сибири.
Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека образована 26 ноября 1894 года. Идея создания общественной библиотеки принадлежала политическому ссыльному А.Н. Зайднеру. Библиотека создавалась на средства добровольных пожертвований, впоследствии содержалась на взносы читателей за право пользоваться книгами. Фонд библиотеки составлял 555 экз. книг, 935 номеров журналов. Первым библиотекарем была Александра Ивановна Юревич.
Сегодня Баргузинская центральная межпоселенческая библиотека с книжным фондом 80 000 экземпляров обслуживает более 2000 тысяч пользователей. Приоритетными направлениями деятельности являются краеведческое (создан сектор библиотечного краеведения), экологическое, правовое. Работа с молодёжью ведётся по программам «Школа ЗОЖ», «Подросток и закон», «Моя малая Родина», на протяжении нескольких лет успешно работают клубы по интересам: клуб любителей чтения и рукоделия «Мастерица», литературный клуб старшеклассников «ЛИК», клуб молодого избирателя.
Баргузинская библиотека отметила 125-летие
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