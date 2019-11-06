Мероприятие прошло в рамках Дня народного единства
В рамках празднования Дня народного единства в исправительных колониях УФСИН России по Бурятии прошли спортивные состязания среди осужденных.
Участники посоревновались в настольном теннисе, мини футболе, армрестлинге. Кроме того, в рамках спартакиад, прошли соревнования по настольным играм - шашкам, шахматам и нардам.
В рамках воспитательной работы с осужденными провели лекции по изучению истории праздника, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённые соревновались в нардах
Общество, Фото:
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