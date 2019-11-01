Молодым тренерам в Иркутске дадут 100 тысяч

Дума Иркутска утвердила дополнительную меру социальной поддержки молодых тренеров



Молодые тренеры будут получать однократную выплату в сумме 100 тысяч рублей.



Данная инициатива поможет закрепить работников в муниципальных учреждениях и поспособствует развитию этих организаций, заявил заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук.



- Эта выплата аналогична тем, которые ранее были утверждены в Иркутске для работников здравоохранения, библиотекарей. У молодых специалистов небольшая зарплата, так как нет стажа, и мы должны им помогать. Это позволит нам укомплектовать муниципальные корты тренерами, даст работу выпускникам учебных организаций, - отметил он.



Претендовать на выплату могут иркутяне, соответствующие определенным характеристикам. Подробный перечень требований к претендентам на выплату также утвержден и будет опубликован.



Решение вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщили в Думе Иркутска.





