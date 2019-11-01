Дума Иркутска утвердила дополнительную меру социальной поддержки молодых тренеров
Молодые тренеры будут получать однократную выплату в сумме 100 тысяч рублей.
Данная инициатива поможет закрепить работников в муниципальных учреждениях и поспособствует развитию этих организаций, заявил заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук.
- Эта выплата аналогична тем, которые ранее были утверждены в Иркутске для работников здравоохранения, библиотекарей. У молодых специалистов небольшая зарплата, так как нет стажа, и мы должны им помогать. Это позволит нам укомплектовать муниципальные корты тренерами, даст работу выпускникам учебных организаций, - отметил он.
Претендовать на выплату могут иркутяне, соответствующие определенным характеристикам. Подробный перечень требований к претендентам на выплату также утвержден и будет опубликован.
Решение вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщили в Думе Иркутска.
Молодым тренерам в Иркутске дадут 100 тысяч
Общество, Фото:
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