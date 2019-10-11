В том числе в полуфинал вышла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфиналов чемпионата мира в Улан-Удэ
В четверг на чемпионате мира в Улан-Удэ завершились четвертьфиналы. Шесть представительниц сборной России сумели преодолеть эту стадию и гарантировали себе как минимум бронзовые медали. В том числе в полуфинал пробилась представительница Бурятии Людмила Воронцова (до 57 кг).
Также в полуфинал вышли Лилия Аетбаева (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг).
Накануне своё выступление на турнире завершили две спортсменки из Бурятии Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва, а также представительницы сборной Галина Головченко и Карина Тазабекова.
Капитан сборной Наталья Шадрина уступила бразильянке Беатрис Феррейра. Судьи раздельным решением отдали победу спортсменке из Бразилии — 2-3. Сборная России подала протест на итоги боя, но он не был принят.
Положительно окончилась аналогичная история с Лилией Аетбаевой. В четверг она встречалась с Ти Там Нгуен из Вьетнама в четвертьфинале. Изначально судьи вынесли решение в пользу представительницы Азии — 3-2. Сразу после поединка российская сторона подала протест, который впоследствии был одобрен.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в интервью РИА Новости подвёл промежуточные итоги выступления национальной команды:
«Держим за девочек кулачки. Они молодцы! Но впереди ещё более сложные поединки, и не хочется пока загадывать. Хотя уже можно сказать, что сборная России уже в шесть раз выступила лучше, чем на прошлом чемпионате мира. Тренерский штаб поработал над ошибками. Все самое интересное только начинается».
Все полуфинальные поединки на чемпионате мира в Улан-Удэ состоятся 12 октября. На прошлом мировом первенстве 2018 года сборная России завоевала лишь одну медаль — Ткачева стала третьей.
Сборная России гарантировала шесть медалей чемпионата мира в Улан-Удэ
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В том числе в полуфинал вышла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфиналов чемпионата мира в Улан-Удэ
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