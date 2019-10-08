В Улан-Удэ лестницу из здания установили прямо на проезжую часть

Общественники просят прокуратуру оценить действия чиновников, разрешивших установить лестницу на проезжую часть
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку действий чиновников администрации Улан-Удэ. Как сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии, чиновники разрешили установить лестницу, ведущую со второго этажа здания по улице Терешковой, 12 прямо на проезжую часть.
В региональное отделение ОНФ в 2018 году обратились местные жители, которые пожаловались на небезопасный участок дороги около здания по адресу: улица Терешковой, 12. Здесь находятся коммерческие помещения, а со второго этажа здания идет лестница прямо к проезжей части – на нерегулируемый пешеходный переход. Причём обзор этого перехода автомобилистам осложняют припаркованные автомобили на этом же участке.
Активисты Народного фронта организовали рейд с представителями администрации Улан-Удэ, ГИБДД и других заинтересованных ведомств. Тогда комиссия предписала собственнику лестницы за свой счет заказать проектную документацию для обустройства автопарковки на отдельной площадке.
Прошёл год, но ситуация не изменилась. В администрации сообщили, что при согласовании проекта возникли проблемы, поскольку на территории, куда планируют перенести парковку, проходят коммуникации. И проект нужно согласовывать с ресурсоснабжающими организациями.
Но почему в 2017 году разрешили оборудовать лестницу, которая выходит на проезжую часть, а также почему пешеходный переход проходит через парковку, никто из чиновников ответить не смог.
- Активисты Народного фронта направили запрос в прокуратуру Бурятии с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников администрации Улан-Удэ, которые согласовали строительство лестницы, а также проверить законность совмещения парковки с пешеходным переходом. Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД до сих пор не выдавали предписания об устранении этих нарушений, - сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Бурятии Максим Киреенко.
В Улан-Удэ лестницу из здания установили прямо на проезжую часть
Общество, Фото:
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