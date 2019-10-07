Для родителей они стали четвёртым и пятым ребенком
3 октября в Селенгинском районе зарегистрировали рождение двойни. Детей назвали Даниил и Дарья. Для счастливых родителей они стали четвёртым и пятым ребёнком.
Поздравить родителей пришёл мэр Гусиноозёрска Андрей Кудряшов. Родителям вручили свидетельства о рождении и памятные подарки с пожеланиями здоровья, счастья, терпения и сил в воспитании малышей, сообщает управление ЗАГС в Бурятии.
В Селенгинском районе Бурятии родилась двойня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Так танкисты мотострелкового соединения сдают итоговую проверку
Для родителей они стали четвёртым и пятым ребенком
В Улан-Удэ на мемориале потушили Вечный огонь
Умар Кремлёв проводит конкурс среди болельщиков чемпионата мира по боксу среди женщин
Команда «Отряд особого назначения» представила Бурятию на крупнейшей военно-патриотической игре Дальнего Востока
Команда «От винта» усиленно готовится к этапу военно-патриотической игры «Зарница»
Вадим Бичурин призывает помогать людям
Уже внесены предложения о новых остановках и живой изгороди
В ближайшие дни Бурятию засыплет снегом
Большая команда организаторов проекта «Хроники исчезающих деревень» готовится показать результаты нескольких месяцев работы
Мужчина предложил взятку в 1000 рублей
Завершился региональный этап всероссийской акции по дворовому футболу «Уличный красава»
Театр «Саби» поставит для детей три спектакля с 7 по 10 октября
В экологической акции также принимали участие семьи сотрудников
Соревнования пройдут в начале ноября