В Селенгинском районе Бурятии родилась двойня

Для родителей они стали четвёртым и пятым ребенком



3 октября в Селенгинском районе зарегистрировали рождение двойни. Детей назвали Даниил и Дарья. Для счастливых родителей они стали четвёртым и пятым ребёнком.



Поздравить родителей пришёл мэр Гусиноозёрска Андрей Кудряшов. Родителям вручили свидетельства о рождении и памятные подарки с пожеланиями здоровья, счастья, терпения и сил в воспитании малышей, сообщает управление ЗАГС в Бурятии.

