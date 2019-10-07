Приставы Бурятии выдворили из страны двух граждан Киргизии

Одного из них задержали возле торгового центра «Сагаан Морин»



Судебные приставы Бурятии выдворили двух граждан Киргизской Республики, длительное время находившихся в России без соответствующего разрешения.



45-летний уроженец города Бишкек был задержан в ходе проверки документов в посёлке Заиграево, другой его соотечественник – недалеко от торгового центра «Сагаан Морин» в Улан-Удэ. У обоих иностранцев сроки пребывания истекли ещё в прошлом году. Однако территорию России они во время не покинули.



Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов доставили мигрантов из изолятора временного содержания в аэропорт Иркутска. Затем после оформления процессуальных документов на пункте пропуска отправили их рейсовым самолётом до города Ош Киргизской Республики.



С начала этого года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Бурятии выдворили из страны 38 иностранных граждан. все они нарушили миграционное законодательство, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



