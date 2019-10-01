Её имя вошло в расширенный список соискателей литературной премии «Дальний Восток»
30 сентября опубликован список претендентов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева. Забайкальская писательница Ирина Баринова вошла в число соискателей награды с произведением «Когда Чита была Москвой сибирской». Всего в лонг-листе перечислены 30 авторов в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Детская проза».
Цель премии – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке. Награда учреждена по инициативе заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В состав жюри вошли 11 человек, деятели культуры из европейской и тихоокеанской части России.
Ранее в Чите в рамках фестиваля средств массовой информации «Регион-Медиа-2019» состоялась презентация этой премии. Её куратор Вячеслав Коновалов, критик прозы Андрей Рудалев и писатель-прозаик Владимир Левинталь рассказали о награде, ответили на интересующие вопросы присутствующих.
30 ноября будет объявлен список финалистов, а победителей назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Лауреат в каждой из номинаций получит полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальская писательница претендует на полмиллиона рублей
Общество, Фото:
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