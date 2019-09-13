Главным товаром мероприятия станет картофель
14 сентября в Братске с 10 до 17 часов пройдёт ежегодная ярмарка «Дары Братской осени». На территории парковки у ТКЦ «Братск-Арт» расположатся торговые точки фермерских хозяйств из посёлка Александровка, братских клубов садоводов-огородников и местных товаропроизводителей.
Братчанам будет представлена в широком ассортименте продукция свежего урожая и другие продовольственные товары. Главный товар ярмарки – картофель. На все товары ценник определён ниже рыночной стоимости.
Для всех гостей ярмарки будет организована работа предприятий общепита с горячей кукурузой, блинчиками с различной начинкой, мягкое мороженое и другими деликатесами.
В Братске проведут ярмарку даров осени
Общество, Фото:
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