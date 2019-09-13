В Братске проведут ярмарку даров осени

Главным товаром мероприятия станет картофель



14 сентября в Братске с 10 до 17 часов пройдёт ежегодная ярмарка «Дары Братской осени». На территории парковки у ТКЦ «Братск-Арт» расположатся торговые точки фермерских хозяйств из посёлка Александровка, братских клубов садоводов-огородников и местных товаропроизводителей.



Братчанам будет представлена в широком ассортименте продукция свежего урожая и другие продовольственные товары. Главный товар ярмарки – картофель. На все товары ценник определён ниже рыночной стоимости.



Для всех гостей ярмарки будет организована работа предприятий общепита с горячей кукурузой, блинчиками с различной начинкой, мягкое мороженое и другими деликатесами.

