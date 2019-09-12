В Улан-Удэ презентуют сборник бурят-монгольских песен

В издание вошли песни, собранные в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века



Республиканский центр народного творчества представляет репринтное издание сборника бурят-монгольских песен Будды Башкуева (1906-1986), ставшего библиографической редкостью.



- В сборнике, впервые изданном в 1935 году в Москве, представлены песни, собранные в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века в совместных экспедициях этнографов Москвы из Центрального дома художественной самодеятельности имени Поленова и их бурятских коллег в Кижингинском, Хоринском, Еравнинском и других районах Бурят-Монгольской АССР. Выпуском в свет сборника его составитель хотел внести свой вклад в дело национального культурного строительства Бурят-Монгольской ССР, - сообщили в РЦНТ.



В сборник вошли обработки бурятских и монгольских песен с простыми мелодиями, пользующиеся наибольшей популярностью среди трудящихся Бурят-Монголии. Они даны в обработках и гармонизации. Вопрос гармонизации бурят-монгольских мелодий является чрезвычайно трудным вопросом, в настоящее время еще не поддающимся теоретическому упорядочению. Но композиторы, гармонизовавшие мелодии этого сборника старались в своих обработках достичь наиболее полного слияния мелодии с сопровождающею её гармонией.



- Русский текст к песням сборника дал Андрей Глоба. Переводчик ставил себе задачей наиболее полную передачу оригинала без той буквальной точности. Он стремился в своём переводе сохранить все особенности бурятского и монгольского стихосложения. Помимо соблюдения этих особенностей бурятского и монгольского стихосложения, автор русского текста придавал большое значение передаче звуковой инструментовки оригинала, - отметили в РЦНТ.



В настоящем издании тексты песен переложены с латиницы на кириллицу. Биография Будды Башкуева написана его сыном Юрием Башкуевым.



Презентация сборника состоится на Республиканском книжном салоне 27 сентября в Национальной библиотеке Бурятии.





