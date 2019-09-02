В Улан-Удэ на Балтахинова увеличат количество парковочных мест

Дополнительные парковочные места появятся возле «Удинского пассажа» и «Еврозоны»



В Улан-Удэ на улице Балтахинова увеличат количество парковочных мест. Дополнительные парковочные места появятся возле ТЦ «Удинский пассаж» и ТЦ «Еврозона», сообщает управление по информационной политике города.



Остановки маршрутного общественного транспорта «Мемориал Победы» и «Еврозона» будут объединены в одну – возле ТЦ «Гэлэкси». Также здесь укладывается новая тротуарная плитка. Она обладает повышенной морозостойкостью и не скользкая за счёт своей фактуры.



Окончание работ по ремонту тротуаров запланировано до 25 сентября. Работы ведутся на участке от улицы Каландаришвили до улицы Банзарова.



Кроме того, проводится ремонт тротуара по улице Кирова, по ул. Ленина на двух участках вблизи домов (ул. Ленина, 44-46 и Ленина 54), на пр. 50 лет Октября и ул. Смолина.





