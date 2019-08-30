Танцевальный этномарафон «APIPA», посвящённый 100-летию Татарской АССР, стартует 30 августа в Бурятии
Проект реализуется при поддержке министерства культуры Республики Татарстан.
В рамках Байкальского танцевального этномарафона «APIPA» активисты Автономии татар Бурятии проведут выездные мастер-классы по татарскому народному танцу в села с компактным проживанием татар Бурятии и в Улан-Удэ, а также выпустят видео уроки #ТатарбиюӘпипә.
По словам организаторов, в Бурятии стало престижно быть татарином, знающим свой язык, традиции, песни, обряды, танцы. Поэтому там, где живут байкальские татары, важно встречать гостей и туристов так, чтобы запоминался не только байкальский чак-чак с кедровыми орешками, но и всенародно любимую, зажигательную татарскую «Апипу» отплясывали, и стар, и млад.
Для участия в социальной акции необходимо станцевать на камеру татарский народный танец «Апипа», выложить видео (не дольше 1 мин) на свою страничку в соцсетях с хэштегами #МытанцуемАпипа / #БезбиибезӘпипә. Самые яркие ролики появятся на официальном сайте Всемирного Конгресса татар.
Массовый танцевальный этнофлэшмоб #МытанцуемАпипа пройдёт в Улан-Удэ 20 сентября на площади Революции в финале масштабного фестиваля BAIKAL-KARAVAN-FEST. Хедлайнерами флэшмоба выступят солистки популярной этногруппы «Лаккитон» и школы танца «Байкал-Идель», обладателей гран-при и победителей различных международных и межрегиональных конкурсов.
Председатель Автономии татар Бурятии, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Сажида Баталова уверена, что незамысловатые, задорные и живые татарские народные танцы смогут объединить всех соплеменников, земляков и друзей в один большой круг.
Автономия татар Бурятии запускает танцевальный этнофлешмоб
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