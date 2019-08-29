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В Иркутской области первоклассникам затопленных территорий подарят школьные рюкзаки

В Иркутской области первоклассникам затопленных территорий подарят школьные рюкзаки
Общество,  Фото:pixabay.com
В подарке будет всё, что необходимо для учёбы

В Иркутской области все первоклассники затопленных территорий получат в подарок школьные рюкзаки. Кроме того, в настоящее время в школах детям из пострадавших от наводнения семей также выдают рюкзаки с набором канцелярии и новую форму.

- В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу» и «Школьный портфель» носила очень масштабный характер. Для того чтобы собрать ребят из пострадавших от затопления территорий в школу, подключились очень многие люди, фонды, организации. Было принято решение, что все первоклассники из зоны чрезвычайной ситуации, независимо от того, пострадали их семьи или нет, получат рюкзачки со школьными принадлежностями, – рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

В портфеле есть всё, что необходимо для учёбы – линейки, карандаши, ручки, наборы цветной бумаги, пластилин. Более 2300 школьных рюкзаков закуплено по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, 964 подарил юным сибирякам Московский государственный университет, 250 – Фонд Юрия Тена, кроме этого, школьникам помогли Университет прокуратуры, Байкальский университет, МЧС, корпорация «Российский учебник», Благотворительный фонд для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При активном содействии Иркутского областного отделения российского детского фонда сшито более 5000 комплектов школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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