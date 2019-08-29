В подарке будет всё, что необходимо для учёбы
В Иркутской области все первоклассники затопленных территорий получат в подарок школьные рюкзаки. Кроме того, в настоящее время в школах детям из пострадавших от наводнения семей также выдают рюкзаки с набором канцелярии и новую форму.
- В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу» и «Школьный портфель» носила очень масштабный характер. Для того чтобы собрать ребят из пострадавших от затопления территорий в школу, подключились очень многие люди, фонды, организации. Было принято решение, что все первоклассники из зоны чрезвычайной ситуации, независимо от того, пострадали их семьи или нет, получат рюкзачки со школьными принадлежностями, – рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
В портфеле есть всё, что необходимо для учёбы – линейки, карандаши, ручки, наборы цветной бумаги, пластилин. Более 2300 школьных рюкзаков закуплено по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, 964 подарил юным сибирякам Московский государственный университет, 250 – Фонд Юрия Тена, кроме этого, школьникам помогли Университет прокуратуры, Байкальский университет, МЧС, корпорация «Российский учебник», Благотворительный фонд для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При активном содействии Иркутского областного отделения российского детского фонда сшито более 5000 комплектов школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области первоклассникам затопленных территорий подарят школьные рюкзаки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира
Из-за обильных осадков в Шелопугинском районе размыло насыпь котлована и разрушилось дорожное полотно
Теперь Пётр Степанов сможет бесплатно ездить в трамваях
На чемпионат мира по боксу среди женщин, который примет Улан-Удэ, заявились 75 стран
Вопрос сохранения вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения, обсудили в Китае
Указ о награждении подписал президент страны
Международное военное учение «Селенга-2019» завершилась зрелищными стрельбами
От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт
Светофор находится напротив 10 корпуса ВСГУТУ
Гости дали мастер-классы по игре на бубне и по работе с традиционными материалами для шитья
Школьники повторили правила поведения на дороге
Стоимость одного автобуса – 2 миллиона рублей
В ходе рейда выявили 27 нарушений ПДД
15 сентября в Иволгинском районе состоится 9 этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию
На первом месте Чеченская республика