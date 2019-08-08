Вице-президент Федерации альпинизма Бурятии: «Задача – сделать из Бурятии Швейцарию»

Сергей Шереметьев рассказал, как обстоят дела с восхождением на вершины в республике, и можно ли считать Бурятию Меккой для альпинистов



Малоизвестный, но любопытный факт – 8 августа принято считать официальным днём рождения альпинизма. Именно в этот день в 1786 году экспедиция из двух человек - Мишель-Габриэля Паккарда и Жака Бальма – совершила восхождение на вершину Монблана. После этого события всех восходителей на горы стали называть альпинистами – от слова «Альпы».



А как с восхождением на вершины обстоят дела в нашей республике? Можно ли считать Бурятию Меккой для альпинистов? На эти и другие темы редакция «Байкал-Daily» побеседовала с вице-президентом Федерации альпинизма Республики Бурятия, кандидатом в мастера спорта по альпинизму и скалолазанию, представителем Федерации скалолазания России в Дальневосточном федеральном округе Сергеем Шереметьевым.





Раскрывая себя





- Расскажите, как вы увлеклись альпинизмом?



- Это было просто юношеское увлечение: приехал на скалы, попробовал пройти пару самых простых маршрутов, и мне это очень понравилось. В 1993 году в школе №17 Улан-Удэ появился первый скалодром, и я принимал активное участие в его возведении. Собралась команда единомышленников, людей увлечённых, и со временем наша организация обрела юридическую форму – сначала это была федерация альпинизма и скалолазания Бурятии, позже мы реорганизовались в федерацию скалолазания и федерацию альпинизма республики.



На протяжении этого времени были сделаны уверенные шаги в двух направлениях, и в 2008 году меня пригласили в Москву в федерацию альпинизма России – на должность директора по развитию. За это время нам с коллегами удалось сделать очень многое - как в спортивном плане, так и в государственно-ориентированном направлении. Горная подготовка сотрудников министерства обороны и других силовых структур страны силами инструкторов ФАР позволила успешно с точки зрения обеспечения безопасности в высокогорной зоне Кавказского хребта провести Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Недавно силами федерации альпинизма Бурятии был организован и проведён первый международный сбор по горной подготовке для силовых структур Монголии. Мне отрадно, что именно нам было оказано доверие, и поставлена столь важная и сложная задача, с которой мы успешно справились.



На региональном уровне за это время «с нуля» освоили Баргузинский хребет, удалось внести маршруты в альпинистский классификатор России. Кстати, в Бурятии семь горных хребтов, пригодных для альпинизма – это, к примеру, Восточные Саяны, которые были ранее открыты нашими старшими товарищами. А вот Баргузинский хребет был полностью освоен нашей большой и дружной командой с точки зрения спортивной составляющей.



- Что вы почувствовали, когда взошли на свою первую вершину?



- В первый раз я взошёл на вершину в 1994 году, будучи на официальных учебно-тренировочных сборах Ангарского альпклуба. Это была вершина -«башня» категории 1 «Б» - одна из самых первых категорий трудности. Это незабываемое ощущение – понимать, что ты преодолел себя, что можешь больше, чем думал. По сути, альпинизм помогает раскрыть в полной мере потенциал человека, это образ жизни, мышление, навыки, перерастающие в управленческие компетенции. На вершине усталость на какое-то время сменяется эйфорией, но самое главное – ты понимаешь, что находишься в горах, становишься чуть лучше и ближе к Богу – неслучайно духовные практики в буддизме, православии нередко происходят в горах. А спустившись, ощущаешь всю полноту чувств – ты это сделал, а теперь ты внизу, сделав ещё один шаг к лучшей версии себя!











Крайнее наше восхождение состоялось в рамках чемпионата России 2019 года по альпинизму в высотно-техническом классе, первопрохождение высшей 6-й категории трудности в самом сердце Баргузинского хребта: протяжённость стены составляла порядка 670 метров. Это серьёзный, титанический труд, так называемый - big wall climbing, класс альпинистских восхождений, целью которых является прохождение вершины по маршруту, проходящему по вертикальной стене, скальной, ледовой, или комбинированной, большой протяжённости. Как правило, на прохождение подобного маршрута требуется от 5 до 15 дней. При этом предполагаются ночёвки в подвесных платформах, всё снаряжение необходимо поднимать с собой – ведь на стене работаешь в полной выкладке. В этот момент ты максимально сосредоточен, чтобы не допустить ошибки. А выйдя на вершину, чувствуешь радость – наконец, прошли стену. Данное восхождение совершили в память об ушедших товарищах, которые навсегда остались в горах… Поэтому мы назвали эту вершину «Аяра̄лды̄н» - в переводе с эвенкийского «друзья».



Когда вершины становятся ближе



- В чём своеобразие и привлекательность альпинизма и скалолазания как вида спорта?



- Замечу, это совершенно разные виды. Понятие альпинизм подразумевает собой восхождения на открытых ландшафтах с естественным рельефом, а спортивное скалолазание – в большей степени в закрытых помещениях, на скалодромах. Однако хорошего высококлассного альпиниста, который умеет работать на стене, без приличной базы подготовки по скалолазанию, когда он спокойно может лезть «on sight» 7А, невозможно представить. Радость и привлекательность этих видов спорта в том, что скалолазание на сегодня в России стало доступнее – скалодромы представляют собой небольшие залы, как, например, в Байкальском колледже туризма и сервиса. Это абсолютно доступные и безопасные площадки, которые помогают воспитывать у ребят чувство локтя и крепость духа. Выходя в горы, ребята получают возможность путешествовать в разные регионы. Но главное для нас – популяризировать горные вершины именно нашей республики, чтобы посредством активности в горах привлечь дополнительные инвестиции в регион. И наша задача – сделать из Бурятии, как бы громко это ни звучало, Швейцарию в плане альпинизма и скалолазания.













- Бурятия стала пилотным регионом по реализации федерального проекта «Доступное скалолазание в школах». Зачем нужно внедрять скалолазание в школах?



- Федерация скалолазания России и я, как её представитель в Дальневосточном федеральном округе, неслучайно оказались в этом проекте. В Бурятии имеются естественные рельефы, у нас есть квалифицированная команда, построившая за минувшие 25 лет не один скалодром – сегодня в Улан-Удэ имеются площадки, которые пригодны в том числе и для занятий с детьми, а главное, спортивные результаты на уровне чемпионата России по скалолазанию. Почему нужно приобщать к скалолазанию школьников? Потому что есть задача – поменять парадигму видения Бурятии. Пора прийти к тому, что у нас в республике могут появиться «другие мозги» - и тогда меньше молодёжи будет уезжать, а вся «лишняя» энергия ребёнка выплеснется на стенах внутри скалодрома. Как результат – ребёнок не будет интересоваться какими-то уличными движениями, не будет демонстрировать девиантное поведение.



Кроме того, вполне возможно, что через пять-десять лет нам будет по силам заявиться на Олимпийские игры, и наша команда сможет взойти на призовой пьедестал. Отмечу: скалолазание официально стало олимпийским видом, и на Олимпиаде-2020 будет представлена в том числе такая зрелищная программа, как лазанье на скорость. Важно, чтобы о республике знали с правильной стороны, чтобы она становилась привлекательной для любителей активности в горах. Необходимо обеспечить безопасность туристов, организовать «правильные» маршруты в сопровождении грамотных инструкторов. И тогда в перспективе станет меньше травмированных в горах, снизится нагрузка на МЧС. Пора снижать число неорганизованных и не подготовленных должным образом групп, которые зачастую оказываются не готовыми к нештатным ситуациям.





Поэтому мы и занимаемся популяризацией альпинизма и скалолазания, чтобы рассказать всем и каждому – ходить в горы не опасно, а напротив, это, может быть, лучшее, что было в вашей жизни! Но важно иметь знания - как, что, зачем и почему. О планируемых крупных шагах: раскрою небольшой секрет - нами согласован вопрос о строительстве в ДЮСШ №2 скалодрома, отвечающего стандартам мирового уровня, который позволит готовить будущих олимпийцев. Хотелось бы поблагодарить руководство и министерство спорта и молодёжной политики Бурятии - за поддержку, понимание и многолетнее плодотворное сотрудничество.

- Понятно, что популяризировать скалолазание в республике невозможно без квалифицированных тренеров-инструкторов. Как обстоит ситуация с подготовкой специалистов?



- На сегодняшний день в федерации скалолазания Бурятии работают опытные тренеры и – одновременно - инструкторы СДЮШОР, которые занимаются с детьми, и мы рассказываем нашим воспитанникам о горах, регулярно выезжаем на сборы. Но пока, безусловно, для такой амбициозной программы недостаточно квалифицированных специалистов. Поэтому сейчас ведутся плотные переговоры с профильными комитетами и ведомствами по организации профессионального обучения будущих высококлассных тренеров. Со специалистами минпросвещения России обсуждаем вопрос, чтобы в тех школах, где будут оборудованы скалодромы, тренировкой будущих спортсменов занимались непосредственно учителя физкультуры – после прохождения ими необходимого теоретического и практического курса подготовки и получения методических знаний.





Эта задача вполне решаема. И в ближайшей перспективе, если нам удастся показать реальные результаты на уровне республики, можно будет проводить крупные соревнования, например, кубок Азиатско-Тихоокеанского региона по скалолазанию. Кроме того, такие соревнования помогут привлечь в республику ещё большее число цивилизованных туристов со всего мира. Поэтому сегодня мы призываем в этот амбициозный проект представителей крупного бизнеса в формате частно-государственного партнерства. И тогда, уверен, Бурятия будет в авангарде «правильного» развития.



Бурятия – горная страна



- Можно ли считать Бурятию альпинистским регионом? Какие вершины Бурятии являются наиболее привлекательными для альпинистов?



- Безусловно. В Бурятии расположены крупные горные системы Восточных Саян, которые год от года привлекают всё больше любителей альпинизма, для трекинга и хайкинга интересны Хамар-Дабан и Улан-Бургасы, Икатский хребет, Южно-Муйский - до конца не исследованные и перспективные в плане восхождения на чемпионате России по альпинизму, с реальным шансом быть как минимум в тройке призовых мест.



Но по-настоящему чемпионские вершины находятся в Баргузинском хребте – пики Горделан и Веймур закрепили за собой первое и второе места на чемпионате России. По многим критериям эти горы не уступают Кавказу. С нашей стороны для развития и привлечения в эти места профессиональных альпинистов и любителей активностей в горах сделано и делается очень многое.



Доверяй, но проверяй



- Каковы ближайшие планы Федерации альпинизма Бурятии?



- Буквально на днях наша команда впервые прошла по маршруту высшей категории на вершину «Винт» в Баргузинском хребте, но уже в рамках чемпионата Сибири и Дальнего Востока, провела учебно-тренировочные сборы с участниками, в том числе из соседних регионов. Кроме того, в дни восхождения на чемпионате России нами был отснят материал, на основе которого будет подготовлен проморолик, рассказывающий про Баргузинский хребет. В планах снять документальный фильм, но для этого нужны немалые ресурсы. Так как это, в первую очередь, вертолётная заброска под объект, профессиональная команда операторов, способная работать на стене, аппаратура и необходимое оборудование для качественного документального фильма, который с лёгкостью можно будет презентовать на различных международных киноплощадках.







- Ваши пожелания будущим альпинистам, которые мечтают побывать в горах.



- Всем, кто занимается альпинизмом и скалолазанием, хочу пожелать безопасных восхождений, красивых вершин, долголетия в этом увлекательном деле. А тем, кто только мечтает впервые пойти в горы, хочу посоветовать: обращайте внимание, с кем вы идёте, кто рядом с вами. Зачастую туристы, скажем, за границей на пляжном отдыхе доверяют свою жизнь непонятно кому. А в горах это втройне опаснее. Важно понимать – прежде чем выходить в горы, надо навести подробные справки о тех инструкторах, с кем предстоит выезд в горы. Призываю всех быть благоразумными в горах – лучше лишний раз перепроверить себя, свои возможности и проверить данные своего инструктора, чтобы понять его компетенции. И можно смело отправляться в горы - с теми, кто близок вам по духу, любые активности в горах будут вам только в удовольствие.









