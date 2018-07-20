Артисты из Бурятии победили на фестивале «Волна Байкала»

Мероприятие собрало больше 500 участников



11-14 июля коллектив «Районного дома культуры» Кабанского района принял участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Волна Байкала» проходившем в Слюдянке Иркутской области. Кабанский район представляли: ансамбль русской песни «Русичи», солисты – А.Трофимова, М.Кашин.



По словам организаторов, фестиваль собрал более 500 участников из Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Ангарска, Нижнеудинска, Братска, Красноярска, Читы, Улан-Удэ и многих других городов и поселков России.



«Русичи» завоевали диплом лауреатов второй степени. Кроме того, им было вручено приглашение от жюри на участие в международном фестивале-конкурсе «Golden stars rain-2019» («Золотой звёздный дождь - 2019»), который пройдёт в феврале 2019 года во Владимире.



Успешно выступили и солисты - А. Трофимова получила диплом лауреата второй степени, М. Кашин – диплом лауреата третьей степени, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

