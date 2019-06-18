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Спортсменка из Бурятии выиграла турнир по боксу в Греции

Спортсменка из Бурятии выиграла турнир по боксу в Греции
Общество,  Фото:федерация бокса Бурятии
С 13 по 16 июня в городе Салоники, Греция, прошёл второй международный турнир по боксу «Евпаториада»

В соревнованиях приняли участие боксёры из Греции, Казахстана, Германии, Латвии и России.

Мастер спорта международного класса Наталья Шадрина из Бурятии стала обладательницей золотой медали турнира в весовой категории до 60 кг.

Наталья Шадрина представляет спортивный клуб «Номто» и СШОР-11.

Её тренеры Бато-Мунко Ванкеев и Тихон Забанов, сообщили в федерации бокса Бурятии.
спорт бокс
 
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