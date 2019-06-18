С 13 по 16 июня в городе Салоники, Греция, прошёл второй международный турнир по боксу «Евпаториада»
В соревнованиях приняли участие боксёры из Греции, Казахстана, Германии, Латвии и России.
Мастер спорта международного класса Наталья Шадрина из Бурятии стала обладательницей золотой медали турнира в весовой категории до 60 кг.
Наталья Шадрина представляет спортивный клуб «Номто» и СШОР-11.
Её тренеры Бато-Мунко Ванкеев и Тихон Забанов, сообщили в федерации бокса Бурятии.
Спортсменка из Бурятии выиграла турнир по боксу в Греции
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всероссийская акция пройдёт 22 июня у мемориала Победы
1200 человек подали заявки на участие в молодёжном форуме «Байкал»
В этот день состоится Сурхарбан
Представители сайта Юла провели мониторинг цен на клубнику в российских городах
Состязания проходили в Казани
«ЭкоАльянс» пригрозил рычагом давления на недисциплинированных председателей ДНТ и СНТ
Такой ритуал состоялся впервые
23 июня в селе Хилгана Баргузинского района состоится фестиваль молока «Сагаан эдеэнэй найр»
Часть работ уже проведена
В детском оздоровительном лагере «Родник» автоинспекторы провели беседы с ребятами, приехавшими отдыхать в первую летнюю смену
Победила врач-офтальмолог
В правительстве Бурятии состоялась третья встреча с родителями, чьи дети умерли или им стало хуже после лечения
Также камеры появятся на Гусином озере
Сотрудницу госучреждения незаконно уволили с должности
Вход на форум «Армия-2019» в Улан-Удэ будет свободным