Спортсменка из Бурятии выиграла турнир по боксу в Греции

Общество, Фото: федерация бокса Бурятии

С 13 по 16 июня в городе Салоники, Греция, прошёл второй международный турнир по боксу «Евпаториада»



В соревнованиях приняли участие боксёры из Греции, Казахстана, Германии, Латвии и России.



Мастер спорта международного класса Наталья Шадрина из Бурятии стала обладательницей золотой медали турнира в весовой категории до 60 кг.



Наталья Шадрина представляет спортивный клуб «Номто» и СШОР-11.



Её тренеры Бато-Мунко Ванкеев и Тихон Забанов, сообщили в федерации бокса Бурятии.

