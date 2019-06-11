В Бурятии выпускнику, набравшему 100 баллов на ЕГЭ, приснился вещий сон

Участники ЕГЭ по литературе должны уметь анализировать художественный текст. Залогом высокого балла на экзамене было знание литературных произведений и умение рассматривать произведения в литературном контексте.







Одному из стобалльников сразу после экзамена приснился сон о том, что он получит максимальное число баллов.



По итогам единого госэкзамена по литературе шесть выпускников в Бурятии получили 100 баллов. Безупречно справились с заданиями по литературе ученики школ № 42, 47, 49, 25, 35 и учащийся Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. Результаты единого государственного экзамена по литературе стали известны 10 июня, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.В прошлой экзаменационной кампании в Бурятии было всего два стобалльника по литературе. В этом году - в три раза больше.- Узнав результат, конечно, обрадовался, но не очень удивился, так как знал критерии оценивания. Был готов и эмоционально: на следующий день после экзамена мне приснился аналогичный исход. Но элемент неожиданности все же присутствовал: глупо отрицать долю везения и то, что в паре спорных моментов у меня были сомнения. В случае литературы, как мне кажется, важно не знание всех произведений, но умение пользоваться имеющимися знаниями, - поделился своими впечатлениями ученик Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1 Тамир Будажапов, получивший 100 баллов по литературе.Тамир – ученик 11 А класса Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. Готовила Тамира к ЕГЭ по русской литературе учитель русского языка и литературы Татьяна Шобоева.Экзамены по литературе школьники сдавали 27 мая. На ЕГЭ по литературе было подано 472 заявления.Экзаменационная работа по литературе состояла из двух частей. Первая часть содержит задания по анализу литературных произведений, во второй части необходимо выбрать одну из четырёх предложенных тем и написать сочинение объёмом не менее 200 слов. Задания ЕГЭ по литературе проверяют как уровень владения теоретико-литературными понятиями, так и знание истории отечественной литературы (от «Слова о полку Игореве» до произведений литературы конца ХХ – начала ХХI вв.). Содержание экзамена в основном базируется на программе 9–11 классов, представляющей школьный историко-литературный курс.