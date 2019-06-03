В центре Улан-Удэ пройдёт мусульманский праздник

Мусульмане Бурятии угостят всех желающих пловом



6 июня в Улан-Удэ на площади Революции впервые пройдёт республиканский праздник «Ураза-байрам – 2019». Праздник организует местная религиозная организация мусульман Улан-Удэ.



Как отмечают организаторы, республиканский праздник «Ураза-байрам» на открытой площадке проводится для того, чтобы все желающие могли познакомиться с традициями его празднования и отдохнуть всей семьей.



Улан-удэнцев и гостей столицы Бурятии ждут ярмарка-дегустация национальной кухни мусульман. Согласно традиции Ураза Байрама, богатый дастархан накроют все народы Бурятии, исповедующие ислам.



Особенное место на празднике занимает плов, один из самых выдающихся кулинарных шедевров, объединяющий разные народы. Мусульмане Бурятии угостят горожан и гостей столицы Бурятии узбекским, афганским, киргизским, азербайджанским пловом, приготовленном на живом огне мастерами своего дела.



Мусульмане Бурятии приглашают всех отведать праздничные угощенья: баурсак и бешбармак от казахского культурного центра «Ата микен», плов, бал-каймак и санзу от Киргизского центра «Алла-тоо», плов и узбекские лепешки от «Узбекского землячества «Турон», чак-чак, эчпочмак и зур бэлиш от автономии татар Бурятии, плов и сладости от автономии азербайджанцев Бурятии, знаменитый афганский плов, а также угощения от народов Дагестана и Чечни.



С поздравительной речью выступит имам Центральной мечети Улан-Удэ Сафиулла Хамид.



Начало мероприятия – в 14 часов. Вход свободный.







