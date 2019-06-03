Мусульмане Бурятии угостят всех желающих пловом
6 июня в Улан-Удэ на площади Революции впервые пройдёт республиканский праздник «Ураза-байрам – 2019». Праздник организует местная религиозная организация мусульман Улан-Удэ.
Как отмечают организаторы, республиканский праздник «Ураза-байрам» на открытой площадке проводится для того, чтобы все желающие могли познакомиться с традициями его празднования и отдохнуть всей семьей.
Улан-удэнцев и гостей столицы Бурятии ждут ярмарка-дегустация национальной кухни мусульман. Согласно традиции Ураза Байрама, богатый дастархан накроют все народы Бурятии, исповедующие ислам.
Особенное место на празднике занимает плов, один из самых выдающихся кулинарных шедевров, объединяющий разные народы. Мусульмане Бурятии угостят горожан и гостей столицы Бурятии узбекским, афганским, киргизским, азербайджанским пловом, приготовленном на живом огне мастерами своего дела.
Мусульмане Бурятии приглашают всех отведать праздничные угощенья: баурсак и бешбармак от казахского культурного центра «Ата микен», плов, бал-каймак и санзу от Киргизского центра «Алла-тоо», плов и узбекские лепешки от «Узбекского землячества «Турон», чак-чак, эчпочмак и зур бэлиш от автономии татар Бурятии, плов и сладости от автономии азербайджанцев Бурятии, знаменитый афганский плов, а также угощения от народов Дагестана и Чечни.
С поздравительной речью выступит имам Центральной мечети Улан-Удэ Сафиулла Хамид.
Начало мероприятия – в 14 часов. Вход свободный.
В центре Улан-Удэ пройдёт мусульманский праздник
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За выход в полуфинал боролись пять команд
Препарат она спрятала на дне ручной клади
В дело вмешалась прокуратура
Он приобрёл на ЖД-станции «гашишное масло»
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом
Ущерб составил 10 тысяч
Для ребят проверили конкурс «Искусство вождения - культура пешехода»
Технику женщина оставила на даче
Завершились учения военнослужащих ВВО
Из них 227 тонн «молочки»
Потушено ещё три лесных пожара
Он украл металлический бак, печное литье и радиаторы отопления
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
Он выхвалит телефон
Следствие проводит проверку в отношении должностных лиц Гостехнадзора, выдавших разрешение на работу опасного аттракциона