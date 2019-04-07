Специалисты проведут с ними различные исследования
Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, совместно с социологами готовы к приёму новобранцев, которые будут призваны в войска ВВО в ходе стартовавшей весенней призывной кампании.
На пунктах приёма новобранцев военные психологи проведут первичное психологическое изучение. Помимо этого, в течении первого месяца службы все призывники пройдут углублённое социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.
Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.
Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные психологи готовы к приёму новобранцев
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