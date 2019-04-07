В Бурятии военные психологи готовы к приёму новобранцев

Специалисты проведут с ними различные исследования



Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, совместно с социологами готовы к приёму новобранцев, которые будут призваны в войска ВВО в ходе стартовавшей весенней призывной кампании.



На пунктах приёма новобранцев военные психологи проведут первичное психологическое изучение. Помимо этого, в течении первого месяца службы все призывники пройдут углублённое социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.



Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.



Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.