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В Иркутске спасли облысевшего ёжика Мячика

В Иркутске спасли облысевшего ёжика Мячика
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
У животного снова выросли иголки

Летом прошлого года в Иркутскую зоогалерею привезли не совсем обычного ежа. У новоприбывшего питомца на половине спины совершенно не было иголок.

- Зона была абсолютно лысой, похожей на кожаный мяч. Мы так и звали между собой ежа Мячиком, абсолютно забыв то имя, с которым он к нам попал, - рассказывает «Байкал-Dailу» сотрудница зоогалереи.



По словам сотрудницы, ёжика в приют привезли бывшие хозяева, напуганные облысением питомца.

- Они не знали, что делать. Думали, что он заразный. Привезли с мыслью об усыплении. Но мы не стали усыплять, а начали искать причину облысения и лечить, - продолжила женщина.

Работники шесть месяцев пытались понять причину облысения и искали метод лечения. И вот им удалось сначала остановить процесс облысения, а потом и полностью вылечить ежа. Сейчас Мячик чувствует себя хорошо.



Точную причину выпадения игл сотрудники зоогалереи не знали.

- Если бы мы знали причину, то лечение было бы конкретным, а так пытались несколько месяцев «попасть пальцем в небо», - сказала работница.

За это время они перепробовали множество средств и препаратов. Поэтому сейчас трудно понять, что же именно помогло.



По словам ветеринаров, выпадение игл абсолютно нормально для маленьких ежат и ежей-подростков. Так, первый сброс иголок начинается у двухмесячных ежат. У ежей выпадают мягкие иглы, вместо которых вырастают более толстые шипы. Затем смена игл происходит в 4 месяца у ёжиков. 



В течение всей жизни колючие животные теряют свои иглы, но у взрослого ежа не должно быть больших зон с облысением.

Также могут быть и другие причины выпадения игл у взрослых особей. Это наличие клещей, стресс, неправильное питание, гормональные нарушения, аллергические реакции, а также слишком сухой воздух. 
животные спасение
 
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