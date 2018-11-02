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Жители Бурятии написали «этнографический диктант»

Жители Бурятии написали «этнографический диктант»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Сегодня, 2 ноября, накануне Дня народного единства по всей России прошёл «этнографический диктант»

Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году акция получила международный статус. К написанию диктанта подключились страны СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия. В прошлом году этнодиктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Принять участие в написании можно было как очно, так и онлайн. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта организуют онлайн-тестирование. Оно продлится с 10.00 по московскому времени 2 ноября до 5 ноября.

Задание состояло из 30 вопросов: 20 из них одинаковые для всех площадок, еще 10 учитывали региональную специфику. За правильные ответы можно было получить максимум 100 баллов. На написание диктанта было отведено 45 минут.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта 10 ноября, а вот индивидуальные итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 
диктант
 
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