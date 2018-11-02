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Вожатые Бурятии присоединились к skibidi challenge (видео)

Вожатые Бурятии присоединились к skibidi challenge (видео)
Общество, 
Студенты необычным образом пригласили желающих вступить в их команду

Вожатые педагогического отряда Бурятского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» приняли участие в skibidi challenge, который распространился по стране после клипа «Skibidi» российской группы Little Big.

Молодые люди необычным образом призывают желающих вступить их ряды. Набор в организацию проходит с 1 по 21 ноября.

- Ждём таких же креативных и творческих людей к себе в команду, - подписали ролик организаторы.


В коротком 40-секундном видео, снятом в театре оперы и балета, один из вожатых, танцуя, подходит к компании молодых людей. Те некоторые время не обращают на него внимания, но вскоре надевают куртки с надписью организации и присоединяются к танцу.

Незамысловатые движения с характерной улыбкой на лице студенты синхронно повторяют в фойе, в партере театра. А в конце выкрикивают призыв вступления в студенческие отряды.

Бурятия уже не впервые участвует в этом музыкальном челлендже. Одним из первых был Руслан Сантуев. Улан-удэнец прошёлся по улицам города, повторяя движения из клипа рейв-группы Little Big.

Затем записали ролик студенты ВСГУТУ. Будущие рекламщики отличились тем, что не просто сняли пародию, но и написали собственную песню о том, как проходят занятия.
вожатые челлендж
 
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