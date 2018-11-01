В Бурятии к skibidi challenge присоединился ВСГУТУ

В этой версии пародии танцоры даже написали свою песню
В Бурятии сняли вторую пародию на «взорвавший» Сеть клип Little Big «Skibidi». На этот раз видео сняли студенты третьего курса кафедры «Медиакоммуникаций» ВСГУТУ. В ролике снялись будущие рекламщики и специалисты PR, а также преподаватели кафедры.
Действие клипа разворачивается в 15 корпусе университета.
Главным отличием от других различных пародий стало то, что студенты написали собственный текст песни о том, как идут на пары.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым к skibidi challenge в Бурятии присоединился улан-удэнец Руслан Сантуев
. В видео парень прогуливался по городу, выходил из общественного транспорта, а также покупал хлеб в магазине, повторяя шуточные движения из оригинального клипа.
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В этой версии пародии танцоры даже написали свою песню
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