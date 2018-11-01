В Бурятии к skibidi challenge присоединился ВСГУТУ

Главным отличием от других различных пародий стало то, что студенты написали собственный текст песни о том, как идут на пары.









Как сообщал «Байкал-Daily», первым к skibidi challenge в Бурятии присоединился улан-удэнец Руслан Сантуев . В видео парень прогуливался по городу, выходил из общественного транспорта, а также покупал хлеб в магазине, повторяя шуточные движения из оригинального клипа.

В Бурятии сняли вторую пародию на «взорвавший» Сеть клип Little Big «Skibidi». На этот раз видео сняли студенты третьего курса кафедры «Медиакоммуникаций» ВСГУТУ. В ролике снялись будущие рекламщики и специалисты PR, а также преподаватели кафедры.Действие клипа разворачивается в 15 корпусе университета.