Бурятские борицы провалились на чемпионате мира





















«Ниже своих возможностей»



Главный тренер сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов остался недоволен результатами россиянок.



— Конечно, мы не ожидали такого результата. И никто не порадовал, претензий нет только к Светлане Липатовой. У нас есть три лидера, которые должны были проявить себя в Будапеште. Это чемпионка Европы Стальвира Оршуш, двукратная чемпионка Европы Анастасия Братчикова и бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина. Но все они выступили ниже своих возможностей, — цитирует Шахмурадова «Р-Спорт».



«Провал»



В интервью ОКР-ТВ главный тренер был самокритичен. Произошедшее он назвал «провалом», объяснив его уходом из сборных сразу пяти опытных бориц, вроде олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой.



- Мы сейчас взяли молодых, но невозможно, чтобы молодые пришли и завтра всех порвали. Взять Оршуш. Все думали, вот она, вот сейчас… Но не получается. Девочки просто не могут. Не могут даже по интеллекту борьбы. Проблема с Японией и Китаем, они далеко ушли. Мы пытаемся догнать их, поменять методику. Видимо, слабая подготовка в этом плане, - признал Юрий Шахмурадов. Чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 53 кг) на прошлогоднем чемпионате мира остановилась в одном шаге от бронзы . В этом году она заняла 22-е место. Она вылетела с чемпионата, проиграв китаянке Пан Цяню – 0:11.Главный тренер сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов остался недоволен результатами россиянок.— Конечно, мы не ожидали такого результата. И никто не порадовал, претензий нет только к Светлане Липатовой. У нас есть три лидера, которые должны были проявить себя в Будапеште. Это чемпионка Европы Стальвира Оршуш, двукратная чемпионка Европы Анастасия Братчикова и бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина. Но все они выступили ниже своих возможностей, — цитирует Шахмурадова «Р-Спорт».В интервью ОКР-ТВ главный тренер был самокритичен. Произошедшее он назвал «провалом», объяснив его уходом из сборных сразу пяти опытных бориц, вроде олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой.- Мы сейчас взяли молодых, но невозможно, чтобы молодые пришли и завтра всех порвали. Взять Оршуш. Все думали, вот она, вот сейчас… Но не получается. Девочки просто не могут. Не могут даже по интеллекту борьбы. Проблема с Японией и Китаем, они далеко ушли. Мы пытаемся догнать их, поменять методику. Видимо, слабая подготовка в этом плане, - признал Юрий Шахмурадов.

















На вопрос о настроении в команде он ответил: «Какая может быть атмосфера с такими выступлениями? Плохая. Мы всё делали, ездили и в Китай, и в Монголию, участвовали во многих соревнованиях. Но не можем их (соперников) догнать».



Впрочем, он заверил, что «руки не опускаются», подчеркнув, что в стране нужно менять систему подготовки борцов, сделав упор на регионы. «Надо менять что-то серьёзно, может, даже главного тренера», - с улыбкой завершил Юрий Шахмурадов.







Сильнейшие японки



В общекомандном зачёте первенствовала сборная Японии, завоевавшая четыре золотые,одну серебряную и две бронзовые награды. Вторыми стали канадки и американки (по 1-1-2), четвёртыми – команда Болгарии (1-1-0), пятыми – китаянки (1-0-4), шестыми – украинки (1-0-2). По общему числу наград первые – японки (7), вторые – китаянки (5), третьи – американки и канадки (по 4)









Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова из Бурятии остались без медалей чемпионата мира по борьбе, завершившегося в Будапеште. Вся женская сборная России провалилась на этом чемпионате, не завоевав ни одной награды. Лучший результат у спортсменки из Казани Светланы Липатовой, которая проиграла в поединке за бронзовую медаль китаянке и заняла пятое место.Ирина Ологонова (до 55 кг), один из лидер сборной, в карьере которой имеется три серебряные медали чемпионата мира, заняла восьмое место. В 1/8 финала она уступила китаянке Чжан Куи со счётом 0:2.