Таможенники раскрыли тонкости своей работы в аэропорту Улан-Удэ

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о работе таможенников в аэропорту



25 октября в России отмечается День таможенника. В преддверие праздника Бурятская таможня предоставила журналистам возможность увидеть работу в аэропорту «Байкал» во время прибытия международного рейса «Пекин – Улан-Удэ».



Первыми прибывших из-за рубежа граждан встречают пограничники в пункте пропуска через государственную границу. Пройдя паспортный контроль, пассажиры оказываются в зоне таможенного контроля. Здесь они получают багаж и выбирают необходимый коридор для прохождения таможенной границы.



Граждане, перемещающие товары для личного пользования, не подлежащие письменному декларированию, могут выбрать для прохождения «зелёный коридор», тем самым заявляя, что они не перемещают запрещённые и подлежащие декларированию товары.



Здесь начинается непосредственно таможенный контроль. Таможенная служба ведёт таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу. При этом товаром считается любое, перемещаемое движимое имущество независимо от того, каким образом его провозят: в багаже, ручной клади или кармане, отмечают специалисты.



- Наиболее частые нарушения, которые мы выявляем, - это нарушения установленных норм ввоза табачных изделий. Законодательством разрешено не более двухсот сигарет. Граждане, как правило не зная этих норм, ввозят больше. За это предусмотрена административная ответственность, - пояснил исполняющий обязанности начальника Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни Александр Доржиев.



Зоны таможенного контроля обозначены табличками, в зале аэровокзала для удобства пассажиров размещены информационные стенды с правилами перемещения различных видов товаров через таможенную границу и другие полезные сведения на русском и английском языках.



При необходимости заполнения пассажирской таможенной декларации граждане могут это сделать на специальных стойках. Там же находятся и бланки деклараций.



Чтобы не омрачать свою предстоящую поездку или впечатления от уже совершенной, Бурятская таможня рекомендует заранее ознакомиться с порядком перемещения и нормами провоза товаров для личного пользования, которые определяет соглашение между республиками Белоруссия, Казахстан и Россия от 18 июня 2010 года.



Например, в случае перемещения товаров воздушным транспортом, беспошлинно и без заполнения пассажирской таможенной декларации разрешено ввозить на территорию Евразийского экономического союза товары для личного пользования, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам евро и общий вес которых не превышает 50 килограмм.



С начала текущего года за нарушения таможенного законодательства в отношении пассажиров международных авиарейсов возбуждено 130 дел об административных правонарушениях.



С 1 января по 24 октября текущего года бурятские таможенники проверили в аэропорту Улан-Удэ более 323 тысяч кг багажа и ручной клади более 34 тысяч пассажиров международных рейсов. Таможенники оформили 252 пассажирских рейса, вылетающих в зарубежные страны, и 257 прибывших из-за рубежа; 8 грузовых воздушных судов.



