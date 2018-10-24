«Ёрдынские игры» презентовали в Агинском Бурятском округе

Фестиваль проходит у горы Ехэ-Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области





Презентация международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» состоялась в Агинском Бурятском округе Забайкальского края на межрегиональной научно-практической конференции «Бурятский язык: история и современность».В мероприятии приняли участие более 100 человек. Это специалисты сферы образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, краеведы, журналисты, учёные Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области. Они обсудили вопросы развития бурятского языка, национальных видов спорта и другие. С докладом «Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» – фактор единения народов Евразии» выступила заведующая отделом программного развития и информационной деятельности Центра культуры коренных народов Прибайкалья Надежда Елтомоева.Фестиваль «Ёрдынские игры» - это традиционный праздник кочевых народов, который проходит у горы Ехэ-Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области - несколько сотен лет. Традицию его проведения прервали в двадцатом веке, в 2000 году праздник возродили, теперь он проводится раз в два года. Ближайшие игры состоятся летом 2019 года. Учредителями культурного фестиваля являются Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край.В 2017 году участие в играх народов Евразии приняло более 10 тысяч человек. Они представили этнические костюмы и музыку, изделия декоративно-прикладного искусства, приняли участие в фестивале кругового танца евразийских народов. Регионы – участники игр - презентовали юрты, оформленные в национальных стилях. Кульминацией праздника стал конкурс «Красавица Ёрдынских игр».В спортивной части программы состоялись состязания в национальных видах спорта: мас-рестлинге (перетягивании палки), шахматах «шатар», стрельбе из традиционного национального лука, якутских национальных прыжках, метании камня, бурятской национальной борьбе, состоялись забег вокруг горы Ёрд, скачки на лошадях по пересечённой местности и конкурс по стрижке овец, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.