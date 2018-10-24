Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Октября

23 Октября

Популярное

«Ёрдынские игры» презентовали в Агинском Бурятском округе

«Ёрдынские игры» презентовали в Агинском Бурятском округе
Общество, 
Фестиваль проходит у горы Ехэ-Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области

Презентация международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» состоялась в Агинском Бурятском округе Забайкальского края на межрегиональной научно-практической конференции «Бурятский язык: история и современность».

В мероприятии приняли участие более 100 человек. Это специалисты сферы образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, краеведы, журналисты, учёные Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области. Они обсудили вопросы развития бурятского языка, национальных видов спорта и другие. С докладом «Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» – фактор единения народов Евразии» выступила заведующая отделом программного развития и информационной деятельности Центра культуры коренных народов Прибайкалья Надежда Елтомоева.

Фестиваль «Ёрдынские игры» - это традиционный праздник кочевых народов, который проходит у горы Ехэ-Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области - несколько сотен лет. Традицию его проведения прервали в двадцатом веке, в 2000 году праздник возродили, теперь он проводится раз в два года. Ближайшие игры состоятся летом 2019 года. Учредителями культурного фестиваля являются Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край.

В 2017 году участие в играх народов Евразии приняло более 10 тысяч человек. Они представили этнические костюмы и музыку, изделия декоративно-прикладного искусства, приняли участие в фестивале кругового танца евразийских народов. Регионы – участники игр - презентовали юрты, оформленные в национальных стилях. Кульминацией праздника стал конкурс «Красавица Ёрдынских игр».

В спортивной части программы состоялись состязания в национальных видах спорта: мас-рестлинге (перетягивании палки), шахматах «шатар», стрельбе из традиционного национального лука, якутских национальных прыжках, метании камня, бурятской национальной борьбе, состоялись забег вокруг горы Ёрд, скачки на лошадях по пересечённой местности и конкурс по стрижке овец, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ исполнят саундтреки из фильмов
В Улан-Удэ исполнят саундтреки из фильмов
Общество, 24.10.2018
Концерт состоится 9 ноября
«Ёрдынские игры» презентовали в Агинском Бурятском округе
«Ёрдынские игры» презентовали в Агинском Бурятском округе
Общество, 24.10.2018
Фестиваль проходит у горы Ехэ-Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области

Массовые проверки водителей пройдут в Улан-Удэ
Массовые проверки водителей пройдут в Улан-Удэ
Общество, 24.10.2018
Рейды состоятся в конце недели
«Неделя монгольского кино» состоится в Улан-Удэ
«Неделя монгольского кино» состоится в Улан-Удэ
Общество, 24.10.2018
Монгольские кинематографисты покажут пять кинолент
В Иркутске пройдёт фестиваль «Алтан Туяа»
В Иркутске пройдёт фестиваль «Алтан Туяа»
Общество, 24.10.2018
Участие в нём принимают детские творческие коллективы

В Сети появился клип на бурятскую песню «Туруушын дуран»
В Сети появился клип на бурятскую песню «Туруушын дуран»
Общество, 24.10.2018
Ролик «Первая любовь» сняли в селе Хоринск
Станция переливания крови Бурятии получила премию «СоУчастие»
Станция переливания крови Бурятии получила премию «СоУчастие»
Общество, 24.10.2018
Организация стала призёром сразу в трёх номинациях
В Улан-Удэ робот предотвратил коммунальную аварию
В Улан-Удэ робот предотвратил коммунальную аварию
Общество, 24.10.2018
Со вчерашнего дня проводятся работы по замене коллектора
В Улан-Удэ прошла военно-интеллектуальная игра
В Улан-Удэ прошла военно-интеллектуальная игра
Общество, 24.10.2018
Темой игры стала 75-й годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
В Улан-Удэ пройдёт сольный концерт Сэсэг Аюшеевой
В Улан-Удэ пройдёт сольный концерт Сэсэг Аюшеевой
Общество, 24.10.2018
Концерт состоится в Русском драматическом театре
В Улан-Удэ прошёл диктант по бурятскому языку
В Улан-Удэ прошёл диктант по бурятскому языку
Общество, 24.10.2018
В мероприятии приняли участие 19 человек
В библиотеке Бурятии проходит выставка «Жизнь для книги»
В библиотеке Бурятии проходит выставка «Жизнь для книги»
Общество, 24.10.2018
Здесь представлены издания трудов Николая Васильевича Здобного
Чита и Иркутск вошли в список самых пьющих городов
Чита и Иркутск вошли в список самых пьющих городов
Общество, 24.10.2018
Столицы Бурятии в этом рейтинге не оказалось
Капсула времени в Улан-Удэ: Как это было 50 лет назад
Капсула времени в Улан-Удэ: Как это было 50 лет назад
Общество, 24.10.2018
Участница событий полувековой давности поделилась с «Байкал-Dailу» уникальными воспоминаниями о закладывании капсулы времени
Сотрудник УФСИН Бурятии стал призёром чемпионата России по самбо
Сотрудник УФСИН Бурятии стал призёром чемпионата России по самбо
Общество, 24.10.2018
Александр Бардунаев служит в отделе специального назначения «Байкал»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^