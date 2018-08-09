Житель Бурятии перевозил почти 72 кг омуля без документов

Нарушителя привлекли к ответственности



Несмотря на запрет вылова байкальского омуля, жители продолжают незаконным путём добывать и перевозить для дальнейшей продажи байкальского эндемика.



Так, главный государственный ветеринарный инспектор Управления ветеринарии Бурятии по Кабанскому району рассмотрел административное дело по факту перевозки жителем района омуля в количестве 71,8 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Сейчас гражданин привлечён к административной ответственности.



Жителям напоминают, что в связи с запретом вылова байкальского омуля и сига ветеринарные сопроводительные документы разрешается оформлять только организациям, предприятиям, общинам коренных малочисленных народов севера при наличии квот для промышленного рыболовства в летний период, в осенний период – для воспроизводства, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Бурятии.

