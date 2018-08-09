В Улан-Удэ чаще ищут инженеров, архитекторов и прорабов



Строительная отрасль остаётся одной из самых активных в Улан-Удэ, и рынок труда это в очередной раз подтвердил. Накануне Дня строителя (12 августа) эксперты HeadHunter проанализировали ситуацию в данной сфере за январь-июль этого года и выяснили, что количество предложений от работодателей выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество резюме – на 11%.



- Профессиональная сфера «Строительство, недвижимость» в последние годы развивается достаточно активно. И это несмотря на то, что на ней всегда отражается то, что происходит в нашей экономике. Но уже несколько лет количество вакансий растёт быстрыми темпами, результат такого роста – в Улан-Удэ сегодня на одно предложение в строительстве претендуют примерно два соискателя. Это говорит о том, что найти работу в данной сфере сложностей не представляет, - отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.





Сегодня сфера «Строительство, недвижимость» входит в десятку самых востребованных в Улан-Удэ, занимая долю в 5% вакансий.



Чаще всего работодатели ищут инженеров, архитекторов, рабочих строительных специальностей и прорабов. Средняя зарплата, на которую может рассчитывать специалист строительной отрасли в Улан-Удэ, составляет 35 тысяч рублей, что не совпадает с пожеланиями соискателей, среднее зарплатное ожидание составляет 50 тысяч рублей.



78% жителей Улан-Удэ, разместивших свои резюме в данной сфере, - мужчины, преимущественно в возрасте от 26 до 45 лет. Из них 72% обладают высшим образованием, 17% - средне-специальным.

