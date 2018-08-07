«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке мира

Соревнования по хоккею с мячом пройдут в Швеции



Организаторы Кубка мира среди мужских команд назвали всех участников турнира 2018 года.



К уже опубликованной «семёрке» шведских представителей добавились клубы Финляндии и России, а также шведский «Сириус», получивший wild-card.



Честь российской Суперлиги в Скандинавии будут отставить хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей», иркутская «Байкал-Энергия» и нижегородский «Старт».



Главный международный клубный турнир пройдёт с 11 по 14 октября в Сандвикене. В ближайшие недели организаторы обещают опубликовать календарь Кубка мира-2018, а также запустить билетную программу, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом.

