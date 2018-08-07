Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства «Палитра»

Для гостей устроят фотосессию, игры и мастер-классы
12 августа в торгово-развлекательном центре «Пионер» с 14 до 18 часов проведут фестиваль детства «Палитра». Мероприятие пройдёт уже во второй раз.
- «Палитра» - незабываемый праздник для всей семьи с подвижными играми, интересными и полезными мастер-классами, с увлекательным розыгрышами и призами, с концертной программой и весёлыми аниматорами, - сообщают организаторы.
В этот день торговый центр «Пионер» будет разделён на множество развлекательных площадок. Для гостей фестиваля подготовят творческие мастерские, подвижные игры, фотосессии и аквагрим.
На одной из площадок Центральная городская библиотека им. Калашникова организует детский буккроссинг. На протяжении всего дня будет организована интерактивная зона «АртБезумие», где каждый ребёнок сможет попробовать себя в самых необычных техниках рисования и научиться основам художественного мастерства.
Так же организаторы позаботились и о родителях - на площадке фестиваля детства гостей ждёт палитра образовательных, развлекательных и прочих услуг. У родителей будет возможность в одном месте собрать несколько полезных контактов и записать детей в развивающие и образовательные центры, побеседовать с детским психологом, логопедом и пообщаться с другими специалистами в сфере детских услуг и развлечений.
Вход на мероприятие свободный, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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Общество, Фото:
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