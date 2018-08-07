В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»

Перед показом фильма здесь пройдёт концерт
В эту пятницу, 10 августа, в парке имени Жанаева состоится показ фильма «Игла», в котором снялся известный рок-музыкант Виктор Цой. Начало в 22.00.
- Культовый фильм «Игла». Этот фильм не понимают некоторые поколения, но те, кто любит и любил Виктора Цоя, очень ценят и любят эту ленту, - отмечают организаторы показа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день, 10 августа, в 19 часов в парке имени Жанаева состоится концерт
, посвящённый памяти Виктора Цоя.
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