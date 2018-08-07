В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»



Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день, 10 августа, в 19 часов в парке имени Жанаева

Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день, 10 августа, в 19 часов в парке имени Жанаева состоится концерт , посвящённый памяти Виктора Цоя.

В эту пятницу, 10 августа, в парке имени Жанаева состоится показ фильма «Игла», в котором снялся известный рок-музыкант Виктор Цой. Начало в 22.00.- Культовый фильм «Игла». Этот фильм не понимают некоторые поколения, но те, кто любит и любил Виктора Цоя, очень ценят и любят эту ленту, - отмечают организаторы показа.