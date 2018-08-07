Она стала пятикратной чемпионкой
Прославленная спортсменка Валентина Бальчугова заняла первое место в личном зачёте всероссийских летних сельских спортивных игр по армрестлингу. Она стала пятикратной - не побеждённой чемпионкой этих соревнований, начиная с 2010 года.
В целом сборная команда по армрестлингу заняла 6 место из 36 регионов России.
Соревнования проходят в Курске со 2 по 7 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Бурятская спортсменка победила на летних сельских играх по армрестлингу
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