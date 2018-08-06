В Бурятии уничтожают дикорастущую коноплю

На борьбу с опасным растением направлено 4 миллиона







В Бурятии проводятся мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений.







- Так, на территории Тарбагатайского района специально созданной межведомственной рабочей группой проводится обследование территории района, очаги произрастания дикорастущей конопли актируются, выносятся предписания об уничтожении выявленной конопли в адрес землепользователей и землевладельцев. В настоящее время в районе выявлено 135 гектаров конопли, более половины уничтожено преимущественно химическим способом - путём обработки гербицидами, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.В Иволгинском районе дикорастущий наркотик - наряду с химическим способом - уничтожается путём скашивания. По подсчётам специалистов, конопля произрастает примерно на 550 гектарах.- Мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли химическим способом финансируются из республиканского и районных бюджетов. Всего в текущем году на борьбу с опасным растением направлено 4 миллиона рублей, - отметили в МВД по Бурятии.