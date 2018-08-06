Бурятский драматург представил новую пьесу

28 июня состоялась первая читка новой пьесы известного российского драматурга Степана Лобозёрова







В качестве первых слушателей на читку были приглашены директор Русского драматического театра имени Бестужева и давний друг драматурга Пётр Степанов, заслуженный артист России, председатель бурятского регионального отделения Союза театральных деятелей России Дмитрий Панков и руководитель литературно-драматургической части театра Лилия Маркина. Это по праву можно назвать историческим событием. Театр дружит с драматургом с 80-х годов прошлого века, и практически все пьесы получали первое сценическое воплощение на бестужевской сцене, сообщает пресс-служба учреждения.Несмотря на то, что Степан Лукич живет уединённо, тихо, по-деревенски, он не становится менее интересным режиссёрам и театрам, его по-прежнему ставят, его пьесы изучают. Творчеству драматурга посвящены научные работы, диссертации. Вот лишь небольшая цитата из вводной статьи кандидата филологических наук Надежды Вторушиной: «Сегодня уже можно смело утверждать, что драматург Степан Лукич Лобозёров – автор не только регионального, но и российского уровня. Тема, к которой он обращается в большинстве своих пьес – деревня в меняющемся мире – единит его творчество с авторитетной и важной традицией советской литературы XX в., традицией «деревенской прозы». Первые пьесы Лобозёрова вышли в предперестроечные годы, следующие – в годы перестройки и постперестройки. Совершенно естественно, что в своей драматургии Лобозёров отразил насущные вопросы времени и попытался дать решение актуальных проблем. В кризисный для национальной культуры период драматург обратился к ценностям деревенского уклада, переняв опыт своих предшественников – В.И. Белова, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина, В.П. Астафьева, М.А. Варфоломеева – напомнил о нравственных, бытийных ценностях, которые являлись и являются основой национальной духовности и в художественном произведении воплощаются на различных уровнях поэтики».Степан Лукич не изменяет своим традициям. Среди героев новой пьесы снова жители деревни - чудаковатые, чистые и честные люди. Ситуации, которые выписывает автор, очень точно и тонко подмеченные, жизненные и узнаваемые, неожиданно парадоксальны, и именно в них в полной мере проявляются характеры героев. Их судьбы, похожи на сотни таких же, однако у Лобозёрова они становятся особенными. Им сопереживаешь, сочувствуешь и до мурашек по коже вдруг обнаруживаешь особый смысл.- Рождалась она непросто. Впрочем, как и все предыдущие, - отметил автор. По жанру пока не определился, над названием тоже ещё будут думать, пока рабочее - строчка из романса - «Отвори потихоньку калитку…».При кажущейся простоте пьесы Лобозерова непросто ставить, не всем они поддаются, не всем раскрываются, и не всеми постановками оставался доволен автор. Но случаются и большие победы, которые с удовольствием вспоминает Степан Лукич - приз «Золотой витязь» и диплом «За лучший спектакль современной Русской драмы» «В ста шагах от праздника» получил режиссер Антон Васильев (МХАТ имени М. Горького) на VI Международном театральном форуме «Золотой витязь», а диплом «За поиск истинного пути современной русской драмы» - автор пьесы «В ста шагах от праздника» Степан Лобозёров.