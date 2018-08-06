Ребята запустили в небо воздушные шары и журавликов
6 августа во всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, в детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» провели информационный час под названием «Горячий пепел Хиросимы».
Сотрудники библиотеки им. Калашникова показали презентацию «Трагедия Хиросимы и Нагасаки»». Ведущая рассказала о об атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаки, о девочке Садако Сасаки, об известном памятнике «Девочка с журавлём в руках» а также о посещении Японии делегации СССР, в составе которой был поэт Расул Гамзатов, о Марше мира и об антиядерном движении в мире.
Ребята зачитали стихи Расула Гамзатова из поэмы «Колокол Хиросимы» и затем минутой молчания почтили память жертв атомного взрыва в Японии. Участникам показали видеоклипы «Бумажные журавлики», «Цвети, земля моя».
По окончании мероприятия в небо запустили гелиевые шары и знаменитых журавликов, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.
В Улан-Удэ для детей провели занятие «Горячий пепел Хиросимы»
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