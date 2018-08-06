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06 Августа

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Объекты Бурятии войдут в «Цифровой бренд Байкала»

Общество, 
В Иркутском государственном университете началась работа над проектом «Цифровой бренд Байкала», предполагающим создание специального веб-приложения интерактивной карты трех регионов: Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии с размещением информации о территории, достопримечательностях и бизнес-проекта

Напомним, данный проект студенческого научного общества ИГУ получил максимальную грантовую поддержку международного молодежного форуму «Байкал». Руководитель проекта, студент четвертого курса Института математики, экономики и информатики ИГУ Михаил Климонов получил сертификат на 300 000 рублей.

Средства по гранту поступят в ноябре на счёт победителя. Отчеты о состоянии проекта, акты выполненных работ и чеки, предоставляются федеральному агентству по делам молодежи Иркутской области.

– Основная часть сметы проекта «Цифровой бренд Байкала» – продвижение на разных ресурсах. Так же часть средств уйдет на покупку фреймворка (каркас, состоящий из множества различных библиотек, которые облегчают разработку программного продукта или сайта) и приглашение различных лекторов. Разработка приложения – дело сложное, поэтому мы решили работать с лучшими специалистами IT Иркутской области, – поделился Михаил Климонов.

Сейчас команда СНО ИГУ, работает по будням в библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ, а по субботам преподаватели и приглашенные практикующие программисты читают для ребят образовательные лекции.

–Мы начали разработку серверной части приложения, подготавливаем модели данных и проектируем пользовательский интерфейс. Параллельно идет работа с дизайнерами, которые делают UI kit’ы (готовый набор элементов пользовательского интерфейса: стрелки, плееры и слайдеры) и проектируют сам дизайн приложения, – рассказал Михаил.

Карта будет доступна на трех языках – русском, английском и китайском. Помимо изображений на одной странице будут VR-экскурсии и 3D модели. Поэтому приложение получится большим и на первом этапе будет доступным только для компьютеров.

Ориентировочная дата запуска проекта с указанными на карте достопримечательностями – январь 2019, к концу того же года планируется размещение и бизнес-проектов. Причем это будут не только объекты крупных компаний, такие как Иркутский авиазавод, Иркутскэнерго или РЖД. Разработчики планируют представить компании, находящиеся на этапе поиска инвестиций, например, мусороперерабатывающий завод, завод по изобретению глейкометров, электронные заправки, сообщает пресс-служба вуза.
Байкал
 
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