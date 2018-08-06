МЧС запустило в Бурятии акцию «Безопасный Байкал»

Сегодня, 6 августа, на береговой линии байкальского озера стартовал комплекс практических мероприятий, в которых принимают участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций и местного населения



Кстати, принять участие в событии федерального значения могут все желающие, в том числе и сами туристы, ради безопасности которых задумана акция.



Подготовка этой инициативы началась еще в начале лета этого года: специалисты МЧС России и активисты ОНФ объединили усилия, чтобы способствовать более эффективному развитию системы безопасности на территории уникального озера. В руководстве Сибирского регионального центра МЧС России, которое предложило это масштабное мероприятие, считают, что целенаправленные усилия помогут выявить слабые места в организации комплексной безопасности туристической, природоохранной, промысловой, производственной и других видов деятельности человека. Анализ ляжет в основу документа с конкретными предложениями и рекомендациями для руководителей регионов и органов исполнительной власти.



- Байкал – одно из популярнейших мест отдыха и экстремального туризма. Сибиряки гордятся, что самое глубокое и пресноводное озеро планеты расположено в Сибири, а наша задача совместно с органами власти обеспечить максимально безопасное пребывание всех, кто посещает эти удивительно красивые, самобытные места. По большому счёту, безопасность отдыхающих - это престиж государства, поскольку в прибайкальский регион ежегодно приезжают миллионы туристов со всего мира. Задача многоплановая, предстоит большая работа по целому ряду направлений, но мы намерены её решать, находим союзников и единомышленников и, уверен, что со временем при помощи региональных властей, которые проявляют повышенную заинтересованность в вопросах безопасности жизнедеятельности, нам удастся создать на Байкале образцовую систему защиты туристов и, конечно, местных жителей от природных и техногенных угроз, - пояснил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.



В столь широком масштабе профилактическое мероприятие на берегах Байкала под условным названием «Безопасный Байкал» проходит впервые. На протяжении пяти рабочих дней сводные группы, сформированные из представителей различных структур и ведомств, проведут конкретные работы по безопасности, охватив 49 мест массового отдыха людей.



Работа ведется одновременно по трём направлениям – обеспечение безопасности на акватории в рамках профилактической акции «Вода – безопасная территория», очистка прибрежной зоны и дна Байкала от хлама в рамках экологической акции «Чистый берег» и контроль безопасности туристических маршрутов.

Акция проходит во всех курортно-туристических районах Иркутской области и Бурятии. В большом профилактическом событии примут участие специалисты МЧС и МВД, активисты Общероссийского народного фронта, других общественных организаций (поисковый отряд «Лиза Алерт», Всероссийское добровольное пожарное общество, Общество спасения на водах, Россоюзспас) и волонтёры, представители органов власти региона и муниципальных образований, местные спасательные службы, специалисты лесхозов, частных организаций и арендаторы территорий.



Также дополнительному контролю подвергнется организация туристических маршрутов и излюбленные места отдыха граждан. Участникам акции предстоит охватить как можно больше «диких» пляжей, детских оздоровительных лагерей и туристических баз, расположенных вблизи озера. Надзорные службы проверят соблюдение норм безопасности владельцами лодок, катеров и гидроциклов, в том числе осуществляющих перевозки людей и предлагающих водные развлечения.



Огромное внимание уделяется генеральной уборке мусора с прибрежной зоны и со дна водоёма. Активистам ОНФ помогут профессиональные водолазы МЧС, которые при использовании специального оборудования и снаряжения имеют возможность достать из воды не только бытовой мусор, но и автомобильные покрышки, технические отходы судов, разрушенные береговые ограждения, другие металлоконструкции. Эта акция позволит не только очистить от мусора береговую линию уникального водоёма, но и привлечёт внимание общественности к вопросам безопасного отдыха в условиях природной среды.



- Порядка 650 человек вовлечены в акцию. Основные силы – это подразделения МЧС и активисты народного фронта. Совместно с районными администрациями тщательно продумали участки работ, маршруты и где будут базироваться профилактические группы, чтобы максимально охватить наиболее популярные места отдыха и туризма граждан. Многоцелевая направленность нашего мероприятия говорит о том, что к вопросам безопасности жизнедеятельности необходимо подходить комплексно, системно и, что называется, всем миром. Только при таком подходе возможно обеспечить всестороннюю защиту населения от окружающих рисков, обеспечить более комфортное проживание и отдых, - сказал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, который планирует принять личное участие в акции по обеспечению комплексной безопасности на оз. Байкал.



В Сибирском РЦ отметили, что все усилия власти и общества укрепить систему безопасности будут бессмысленны, если граждане со своей стороны продолжат игнорировать самые элементарные правила безопасности и общепринятые нормы поведения. Оперативные данные свидетельствуют, что в 95 процентах несчастных случаев и трагедий повинен сам человек и лишь единицы ЧП и угрожающих ситуаций приходится на стихийные бедствия, аварийное положение либо фатальное стечение обстоятельств, сообщает МЧС Медиа.



- Обучение населения правилам безопасности и действиям в критических ситуациях мы отводим приоритетное значение. Вместе с тем, граждане должны понимать, что в конечном итоге ответственность за личную безопасность и материальное благополучие лежит на них самих. Поведение людей хоть в быту, хоть в природной среде должно быть осознанным и цивилизованным, - добавил Сергей Диденко.