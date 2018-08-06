У них не оказалось документов на семена
Во время досмотра ручной клади пассажиров, прилетевших из Кыргызстана в Иркутск специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России и внутреннего карантина растений по Иркутской области Управления Россельхознадзора обнаружена подкарантинная продукция.
У четырёх пассажиров обнаружили 270 граммов семян зиры без сопроводительных фитосанитарных сертификатов. Семена отправлены на экспертизу в ФГБУ «Иркутская МВЛ».
По закону, посадочный или семенной материал допускается к ввозу только при наличии фитосанитарного сертификата, в случае отсутствия документа – подлежит уничтожению, сообщают в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
У пассажиров из Кыргызстана в Иркутске изъяли зиру
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