У пассажиров из Кыргызстана в Иркутске изъяли зиру

У них не оказалось документов на семена



Во время досмотра ручной клади пассажиров, прилетевших из Кыргызстана в Иркутск специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России и внутреннего карантина растений по Иркутской области Управления Россельхознадзора обнаружена подкарантинная продукция.



У четырёх пассажиров обнаружили 270 граммов семян зиры без сопроводительных фитосанитарных сертификатов. Семена отправлены на экспертизу в ФГБУ «Иркутская МВЛ».



По закону, посадочный или семенной материал допускается к ввозу только при наличии фитосанитарного сертификата, в случае отсутствия документа – подлежит уничтожению, сообщают в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

