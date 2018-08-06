В Бурятии пройдёт этап Кубка мира по гиревому спорту

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

На соревнованиях выступят спортсмены из Чили, Франции и Дании



С 10 по 12 августа на спортивной базе в селе Энхалук Кабанского района в третий раз пройдёт четвёртый этап Кубка мира по гиревому спорту. В это же время стартуют международные соревнования серии Гран-При по этому виду спорту.



В конце 2016 года после предложения правительства Бурятии и при поддержке всероссийской федерации гиревого спорта международный союз гиревого спорта принял решение о ежегодном проведении 4-го этапа Кубка мира и международных соревнований серии Гран-При по гиревому спорту на берегу озера Байкал.



- Хочу отметить, что из 5-ти этапов Кубка мира - только три проводятся на постоянной основе в Лас-Вегасе, Санкт-Петербурге и в Бурятии - в Энхалуке. Соревнования ориентированы в основном на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - рассказал на брифинге президент федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов.



Медали для победителей изготовили по собственному дизайну, их символом стала нерпа на хвосте у которой гиря.



В этом году участникам соревнований станут Россия, Монголия, Казахстан, Чили, Узбекистан, Франция, Дания, Израиль. В составе сборной команды России выступят спортсмены из 14 регионов. Предварительный состав участников на Кубок мира составил около 50 человек, на соревнования серии Гран-При около 100 человек.



При этом 14 бурятских спортсменов выступят на Кубке мира и 59 на соревнованиях серии Гран-При. В составе команды именитые спортсмены из республики - мастера спорта международного класса - Василий Недорезов, Андрей Рассадин, Сергей Любимский.



Откроются соревнования 11 августа в 15 часов на базе школы олимпийского резерва. На мероприятие также приедет представитель международного союза гиревого спорта вице-президент Игорь Солодов.

