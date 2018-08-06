На пункте пропуска в Бурятии вернули в Монголию 4 кг баранины

Нарушение было выявлено во время досмотра автотранспорта
Россиянка не смогла вывезти из Монголии почти 4 кг. баранины. Мясо было обнаружено во время досмотра машины на пункте пропуска «Кяхта» сотрудниками Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора.
- Во время проверочных мероприятий выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии: гражданка России пыталась ввезти 3,85 килограмма сырого мяса неизвестного происхождения (со слов нарушительницы, баранины), таким образом нарушив положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории таможенного союза, утверждённого 18.06.2010 № 317, - сообщают в ведомстве.
Продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении. Мясо возвращено в Монголию.
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