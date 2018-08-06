За сутки в Бурятии поймали 21 пьяного водителя

Их отстранили от права управления автомобилем



За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 14 ДТП с механическими повреждениями, сообщили в УГИБДД республики.



При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 578 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 21 водитель, находившиеся за рулём в состоянии опьянения, 5 водителей задержаны за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года.

