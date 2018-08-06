Их отстранили от права управления автомобилем
За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 14 ДТП с механическими повреждениями, сообщили в УГИБДД республики.
При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 578 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 21 водитель, находившиеся за рулём в состоянии опьянения, 5 водителей задержаны за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года.
За сутки в Бурятии поймали 21 пьяного водителя
Общество, Фото:
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