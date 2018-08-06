В Улан-Удэ пройдут древние игры кочевых народов

Зрителей ожидают показательные выступления
13 августа в 16:00 в микрорайоне Верхняя Берёзовка состоится этнокультурное мероприятие «Кок Бору - древние игры кочевых народов», сообщает мэрия города.
В программе – показательные выступления по национальной кыргызской игре «Тыйын Энмей» (спортивная джигитовка), конные состязания по национальной игре кочевых народов Азии «Кок Бору». Также ожидаются творческие номера от кыргызсой диаспоры города Улан-Удэ, кыргызский дастархан.
Горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время
Их отстранили от права управления автомобилем
Зрителей ожидают показательные выступления
Городские ливнёвки не прошли очередную проверку осадками. ФОТО ВИДЕО
Он стал единственным из 13 бурятских борцов, кто смог завоевать медаль
Это связано с проведением ремонтных работ
Абсолютным чемпионом соревнований стал Ринчин Санжиев из Бурятии
Женщина предоставила ложные сведения
Педагог обратился в прокуратуру
В районах ожидается усиление ветра
Ученые из Улан-Удэ и Владивостока приняли участие в совместной экспедиции по изучению мхов и лишайников на территории Еврейской автономной области
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России провело в субботу фестиваль «Многонациональная Россия»
4 августа в Белгороде проходит фестиваль «Русская каша-2018», посвящённый 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Багаж музыкантов оставили в Московском аэропорту
18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится седьмой межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»