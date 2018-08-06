В Улан-Удэ пройдут древние игры кочевых народов

13 августа в 16:00 в микрорайоне Верхняя Берёзовка состоится этнокультурное мероприятие «Кок Бору - древние игры кочевых народов», сообщает мэрия города.

В программе – показательные выступления по национальной кыргызской игре «Тыйын Энмей» (спортивная джигитовка), конные состязания по национальной игре кочевых народов Азии «Кок Бору». Также ожидаются творческие номера от кыргызсой диаспоры города Улан-Удэ, кыргызский дастархан.

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