Борец из Бурятии завоевал бронзу чемпионата России

Он стал единственным из 13 бурятских борцов, кто смог завоевать медаль
Спортсмен Даша Шарастепанов стал бронзовым призёром чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов.
- Сегодня в утешительных схватках будут бороться Булат Баясхолонов (61 кг), Александр Богомоев (61 кг) и Алексей Сабидаев (79 кг), - отмечают в группе «Борцы Бурятии».
Согласно информации портала championat.com, Даша Шарастепанов разделил третье место с борцом Начын Куулар. Остальные «вольники» из республики не смогли одержать побед.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, защищать честь Бурятии отправились на соревнования в Одинцово 13 борцов: Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Булат Баясхолонов, Александр Богомоев, Эрдэм Будажанаев, Баяр Цыренов, Даша Шарастепанов, Евгений Жербаев, Алексей Боровицкий, Арсалан Будажапов, Алексей Сабидаев, Балдан Цыжипов и Цыбик Максаров.
Перед состязаниями весь тренерский состав отмечал, что подготовка к чемпионату России проходила в условиях, способствующих успешному выступлению.
Чемпионат России по вольной борьбе проходил с 3 по 5 августа. Он является основным этапом отбора на чемпионат мира, который состоится в Будапеште в Венгрии с 20 по 28 октября.
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