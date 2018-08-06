Борец из Бурятии завоевал бронзу чемпионата России



Спортсмен Даша Шарастепанов стал бронзовым призёром чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов.



- Сегодня в утешительных схватках будут бороться Булат Баясхолонов (61 кг), Александр Богомоев (61 кг) и Алексей Сабидаев (79 кг), - отмечают в группе «Борцы Бурятии».



Согласно информации портала championat.com, Даша Шарастепанов разделил третье место с борцом Начын Куулар. Остальные «вольники» из республики не смогли одержать побед.



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , защищать честь Бурятии отправились на соревнования в Одинцово 13 борцов: Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Булат Баясхолонов, Александр Богомоев, Эрдэм Будажанаев, Баяр Цыренов, Даша Шарастепанов, Евгений Жербаев, Алексей Боровицкий, Арсалан Будажапов, Алексей Сабидаев, Балдан Цыжипов и Цыбик Максаров.



Перед состязаниями весь тренерский состав отмечал, что подготовка к чемпионату России проходила в условиях, способствующих успешному выступлению.



Чемпионат России по вольной борьбе проходил с 3 по 5 августа. Он является основным этапом отбора на чемпионат мира, который состоится в Будапеште в Венгрии с 20 по 28 октября.

