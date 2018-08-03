На улицы Иркутска вышел «Рекламный патруль»

От незаконных объявлений очистят центр города



В Иркутске проходит общественная акция по борьбе с незаконной рекламой «Рекламный патруль». Её проводят экологические отряды.



Сегодня участники акции приступили к работе на центральных улицах областного центра. Они начали очищать фасады зданий, остановочные пункты, фонарные столбы от самовольной рекламы.



Рейды по зачистке от самовольной рекламы бойцы экологических отрядов проводят регулярно. До конца лета они пройдут во всех округах города.



Очистка фасадов зданий от самовольной рекламы проходит в соответствии с правилами благоустройства Иркутска. Согласно им, размещение плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений, изображений и надписей разрешается только в специально отведённых местах. Это информационные щиты, доски, стенды, стойки, тумбы и другие конструкции, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.





