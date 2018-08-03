03 Августа

02 Августа

Популярное

В Забайкалье прошли учения с «Ураганом»

В Забайкалье прошли учения с «Ураганом»
Общество, 
В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол военнослужащие артиллериского соединения выполнили боевые стрельбы

Расчёты крупнокалиберных реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили хорошо укрепленные командные пункты «противника» и отработали оперативную смену боевых позиций.

В ходе практической части мероприятия расчёты буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б» поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условных террористов.

Стрельба велась как прямой, так и полупрямой наводкой, цели были уничтожены на дистанциях до 8000 метров.

Кроме того, военнослужащие закрепили навыки по инженерному оборудованию позиций на неподготовленной местности, корректированию огня. Много внимания они уделили совершенствованию слаженности действий расчётов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
военнослужащие учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Педагогов научат выявлять и предотвращать агрессию школьников
Педагогов научат выявлять и предотвращать агрессию школьников
Общество, 03.08.2018
Министерство просвещения разработало рекомендации для учителей по выявлению и предотвращению агрессивного поведения школьников
В Бурятии пройдёт конкурс фотографий о Байкале
В Бурятии пройдёт конкурс фотографий о Байкале
Общество, 03.08.2018
С 6 по 10 августа в Бурятии и Иркутской области пройдёт профилактическая акция «Безопасный Байкал»
В Забайкалье прошли учения с «Ураганом»
В Забайкалье прошли учения с «Ураганом»
Общество, 03.08.2018
В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол военнослужащие артиллериского соединения выполнили боевые стрельбы
Забайкалка ушла в запой, оставив детей без еды
Забайкалка ушла в запой, оставив детей без еды
Общество, 03.08.2018
Детей изъяли у женщины и госпитализировали
На Байкале проведут байкерский фестиваль
На Байкале проведут байкерский фестиваль
Общество, 03.08.2018
Запланирована высадка кедровой аллеи
Жителей Бурятии призывают сообщать о незаконных рубках
Жителей Бурятии призывают сообщать о незаконных рубках
Общество, 03.08.2018
Они могут позвонить по телефону горячей линии
Безработных улан-удэнцев приглашают пройти обучение
Безработных улан-удэнцев приглашают пройти обучение
Общество, 03.08.2018
После обучения горожане смогут устроиться на работу
В Иркутске пройдёт фестиваль садоводов и огородников
В Иркутске пройдёт фестиваль садоводов и огородников
Общество, 03.08.2018
Желающие принять участие ещё могут подать заявку
В Улан-Удэ благоустроили 19 дворов
В Улан-Удэ благоустроили 19 дворов
Общество, 03.08.2018
Всего в столице Бурятии должны отремонтировать и благоустроить 45 дворов
Бурятия попала на первую секс-карту регионов России (18+)
Бурятия попала на первую секс-карту регионов России (18+)
Общество, 03.08.2018
В России создали интерактивную секс-карту на основе покупок интимных предметов
Житель Бурятии сбил корову и отсудил у её хозяйки 200 тысяч
Житель Бурятии сбил корову и отсудил у её хозяйки 200 тысяч
Общество, 03.08.2018
Водителя, который сбил корову, оглушило
Улан-удэнцы могут выиграть путёвку в жаркие страны, оплатив тепло через приложение
Улан-удэнцы могут выиграть путёвку в жаркие страны, оплатив тепло через приложение
Общество, 03.08.2018
Успевайте принять участие в акции «Жаркая зима» с «ТГК-14»! Выиграть путевку в жаркие страны и отправиться в незабываемый отпуск стало еще проще

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^