В Забайкалье прошли учения с «Ураганом»

В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол военнослужащие артиллериского соединения выполнили боевые стрельбы



Расчёты крупнокалиберных реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили хорошо укрепленные командные пункты «противника» и отработали оперативную смену боевых позиций.



В ходе практической части мероприятия расчёты буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б» поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условных террористов.



Стрельба велась как прямой, так и полупрямой наводкой, цели были уничтожены на дистанциях до 8000 метров.



Кроме того, военнослужащие закрепили навыки по инженерному оборудованию позиций на неподготовленной местности, корректированию огня. Много внимания они уделили совершенствованию слаженности действий расчётов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

